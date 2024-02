Παρίσι: Τρεις τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό στη Γαλλία, κατά την οποία τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, αναφέρει η Αστυνομία.

BREAKING: Multiple people injured in armed attack at major Paris railway station, police say pic.twitter.com/zZjlZexYDl

Ειδικότερα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά, από επίθεση άνδρα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon, στο Παρίσι.

Ο δράστης συνελήφθη ενώ η αστυνομία δε γνωρίζει ακόμα το κίνητρο του.

Όπως έγινε γνωστό η άδεια οδήγησης του δράστη είναι ιταλική και σύμφωνα με μάρτυρες δεν αναφώνησε τίποτα τρομοκρατικό.

Σημειώνεται ότι το επίπεδο «απειλής τρομοκρατίας» είχε μειωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης είναι 32 ετών και παρουσίασε ιταλικό δίπλωμα οδήγησης. Ταυτοποιήθηκε ως υπήκοος Μαλί με ιταλική άδεια παραμονής. Σύμφωνα με τη γαλική εφημερίδα Le Parisien, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάποια σύνδεσή του με τρομοκρατία, ενώ η έρευνα μόλις ξεκίνησε.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν είπε κάτι που να παραπέμπει σε τρομοκρατία. Ειδικότερα, αστυνομική πηγή ανέφερε ότι «ο ύποπτος δεν φώναξε κατά τη διάρκεια της πράξης του και παρουσίασε στην αστυνομία μία ιταλική άδεια οδήγησης».

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αυτή τη στιγμή στις αίθουσες 1 και 3, στις οποίες έχει διακοπεί η πρόσβαση, ανακοίνωσε η εταιρεία σιδηροδρόμων της Γαλλίας, η SNCF στο X, κάνοντας λόγο για κακόβουλη πράξη. «Η κυκλοφορία επιβραδύνεται μεταξύ του Gare de Lyon του Παρισιού και του Montargis και μεταξύ του Gare de Lyon του Παρισιού και του Montereau», πρόσθεσε.

🔶#InfoTrafic #LigneR

Le trafic est ralenti entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau

Prévoir des modifications de dessertes,des allongements de temps de parcours et des suppressions

Un acte de malveillance a été signalé à Paris Gare de Lyon.