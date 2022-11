Παρέμβαση Ίλον Μασκ υπέρ Ρεπουμπλικάνων

Ο ιδιοκτήτης του Twitter, Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, συνέστησε σήμερα στους ψηφοφόρους να επιλέξουν Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για το Κογκρέσο των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

«Στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους: Η από κοινού εξουσία περιορίζει τις χειρότερες υπερβολές και των δύο κομμάτων, επομένως συνιστώ να ψηφίσουμε για ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένου ότι η προεδρία είναι Δημοκρατική», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

To independent-minded voters: Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

Ο από το Μάιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla Inc και ιδιοκτήτης πια του Twitter είχε δηλώσει ανοικτά ότι ενώ ψήφισε υπέρ των Δημοκρατικών στο παρελθόν, τώρα θα ψηφίσει υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿