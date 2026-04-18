Πάπας Λέων: Απορρίπτει οποιαδήποτε δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε ότι «δεν είναι καθόλου προς το συμφέρον μου» να εμπλακεί σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα συνεχίσει να κηρύττει το ευαγγελικό μήνυμα της ειρήνης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Καμερούν προς την Αγκόλα, ο Ποντίφικας αναφέρθηκε στην έντονη δημόσια αντιπαράθεση που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, επισημαίνοντας ότι έχει δημιουργηθεί μια στρεβλή εικόνα.

«Υπήρξε μια συγκεκριμένη αφήγηση που δεν είναι ακριβής σε όλες τις πτυχές της, αλλά αυτό οφείλεται στην πολιτική κατάσταση που δημιουργήθηκε όταν, την πρώτη ημέρα του ταξιδιού, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε ορισμένα σχόλια για μένα», ανέφερε.

«Πολλά από όσα έχουν γραφτεί έκτοτε είναι περισσότερο σχόλια πάνω σε σχόλια, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν όσα ειπώθηκαν», πρόσθεσε.

Η ένταση πυροδοτήθηκε μετά από ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, στις 12 Απριλίου, όπου επέκρινε τον πάπα για τη στάση του υπέρ της ειρήνης, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης που ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα και την ιρανική απάντηση.

Ο Λέων ΙΔ΄ έχει επανειλημμένα καλέσει σε διάλογο και έχει καταδικάσει τη χρήση της θρησκείας ως εργαλείου δικαιολόγησης πολέμων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «πραγματικά απαράδεκτη» την απειλή αφανισμού του ιρανικού πολιτισμού.

Το Βατικανό διευκρινίζει ότι τα μηνύματα του πάπα για ειρήνη αφορούν το σύνολο των συγκρούσεων παγκοσμίως και όχι αποκλειστικά το Ιράν.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη ομιλία του στην πόλη Μπαμέντα, ο Πάπας σημείωσε ότι τα σχόλιά του είχαν γραφτεί πριν ξεσπάσει η αντιπαράθεση.

«Κι όμως, παρουσιάστηκε σαν να προσπαθούσα να αντιπαρατεθώ ξανά με τον πρόεδρο, κάτι που δεν είναι καθόλου προς το συμφέρον μου», είπε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει την ποιμαντική του αποστολή: «Έρχομαι κυρίως στην Αφρική ως ποιμένας, για να είμαι μαζί με τους πιστούς, να γιορτάσουμε, να ενθαρρύνουμε και να συνοδεύσουμε τους καθολικούς». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη «να προωθήσουμε τη δικαιοσύνη στον κόσμο μας και να ενισχύσουμε την ειρήνη».