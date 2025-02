Παναμάς: Διαψεύδει ότι τα κυβερνητικά πλοία των ΗΠΑ διέρχονται δωρεάν από τη Διώρυγα

Ο Παναμάς διαψεύδει ότι προχώρησε σε αλλαγές στα τέλη της Διώρυγας για να επιτρέψει σε αμερικανικά κυβερνητικά πλοία να διέρχονται από εκεί δωρεάν, μετά τους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου ότι είχε συμφωνήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Υπενθυμίζεται ότι, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Χ ότι τα κυβερνητικά του πλοία «μπορούν τώρα να διέρχονται από τη Διώρυγα του Παναμά χωρίς τέλη, εξοικονομώντας στην αμερικανική κυβέρνηση εκατομμύρια δολάρια ετησίως».

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O