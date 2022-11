Παλόνε: Η επιθετικότητα του Ερντογάν δεν μας επιτρέπει να του εμπιστευθούμε αμερικανικό εξοπλισμό

Την επιμονή του στην παρεμπόδιση πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, επεσήμανε ο δημοκρατικός βουλευτής Φρανκ Παλόνε, με αφορμή την τουρκική επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος» στη Συρία.

«Το σχέδιο επιθετικότητας του Ερντογάν δείχνει ότι δεν μπορούμε να του εμπιστευτούμε τον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό», διαμηνύει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο βουλευτής, στην οποία επισυνάπτει δημοσίευμα που αναφέρεται στα δεκάδες θύματα που ήρθαν που προέκυψαν από την στρατιωτική επιχείρηση.

Θέλοντας να αποδείξει την επιθετική τακτική που ακολουθεί ο Τούρκος πρόεδρος, γνωστοποίησε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται και μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου.

Erdogan bombed civilian infrastructure, including a hospital. This is yet another reason why I am working to block the sale of F-16 fighter jets to Turkey. Erdogan's pattern of aggression shows that we cannot trust him with U.S. military equipment.https://t.co/rAQc6KqF3D