Παλίρροια στην Βενετία - Φαινόμενο σπανιότατο τη θερινή περίοδο (vid.)

Η παλίρροια που σημειώθηκε στη Βενετία, την Τρίτη το βράδυ, λίγο μετά τις 23:00, τοπική ώρα, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης του νερού στο ένα μέτρο, πλημμυρίζοντας μόνον ένα μέρος της πλατείας του Αγίου Μάρκου.

Τα κινητά φράγματα του συστήματος Mόζε δεν ενεργοποιήθηκαν, διότι έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον όταν η στάθμη του νερού ξεπερνά το ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά, υπογραμμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πολλοί ήταν οι τουρίστες που επωφελήθηκαν του σπάνιου φαινομένου για να τραβήξουν βίντεο και να βγάλουν «σέλφι» με τα κινητά τους. Ενώ, είναι η τρίτη φορά που το κέντρο της Βενετίας πλημμυρίζει, στα τελευταία 150 χρόνια.

Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, η οποία προστατεύεται με σειρά από υάλινες πλάκες, δεν υπέστη καμία απολύτως ζημιά.

