Πακιστάν: Τουλάχιστον 24 νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες (vid)

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, οι μισοί εξ αυτών παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε ξαφνικές πλημμύρες ή σε καταρρεύσεις σπιτιών εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων από τότε που ξεκίνησε, την Τετάρτη, η εποχή των μουσώνων, έγινε σήμερα γνωστό από τις υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών.

«Ξαφνικές πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, ενώ έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν» χθες, την ώρα που «56 σπίτια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων έξι καταστράφηκαν ολοσχερώς», αναφέρει μία έκθεση της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών της επαρχίας Κιμπέρ-Πανκτούνκβα, στο βορειοδυτικό τμήμα που συνορεύει με το Αφγανιστάν.

JUST IN:

15 members of a family hailing from Sialkot, Punjab were swept away in the Swat River due to flood in Mingora, Swat. #mingora#swat #pakistan #flood pic.twitter.com/fN5W3ni576