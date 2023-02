Πακιστάν: Συνεχίζεται η επίθεση ισλαμιστών σε αστυνομικό τμήμα - Επτά οι νεκροί (vid)

Σφοδρές ανταλλαγές πυρών εξακολουθούν να μαίνονται σήμερα το βράδυ σε ένα μεγάλο αστυνομικό συγκρότημα στο Καράτσι, τη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν και την οικονομική του πρωτεύουσα, μετά την εισβολή σε αυτό Πακιστανών Ταλιμπάν, κατά τη διάρκεια επίθεσης από την έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άνθρωποι, οι τρεις από τους οποίους φέρεται να συμπεριλαμβάνονται στους δράστες.

Ένοπλοι επιτέθηκαν σε ένα συγκρότημα που αποτελείται από πολλά κυβερνητικά κτίρια και κατοικίες που στεγάζουν εκατοντάδες αστυνομικούς και τις οικογένειές τους.

«Μουτζαχεντίν επιτέθηκαν στα κεντρικά της αστυνομίας στο Καράτσι», είπε ένας εκπρόσωπος της Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν (TTP), των Πακιστανών Ταλιμπάν, σε μήνυμα στο WhatsApp που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι δική μας επίθεση αυτοκτονίας. Θα δώσουμε λεπτομέρειες αργότερα», ανέφεραν οι Πακιστανοί Ταλιμπάν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa με μήνυμά τους.

Οι δυνάμεις ασφαλείας ανακατέλαβαν το συγκρότημα μετά από αρκετές ώρες και σκότωσαν τρεις μαχητές, δήλωσε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταδρομείς της αστυνομίας και μια ομάδα εξουδετέρωσης βομβών εισήλθαν στο κτίριο και μια επιχείρηση ασφαλείας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στην επίθεση των ενόπλων Ταλιμπάν, τόνισε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μια τεράστια έκρηξη ακούστηκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα μετά από μια σειρά εκρήξεων μετά την πρώτη επίθεση. Ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής Ιρφάν Μπαλόχ δήλωσε στο Reuters ότι ενδέχεται να υπήρχαν έως και 30 αστυνομικοί μέσα στο τμήμα τη στιγμή της επίθεσης.

Video:Suicide bomber blows himself up on fourth floor. Operation is still underway to neutralise possibly up to five more terrorists in the Karachi Police Office.

Ο Μουράντ Αλί Σαχ, επικεφαλής υπουργός της επαρχίας Σινδ, της οποίας πρωτεύουσα είναι το Καράτσι, είπε σε δημοσιογράφους ότι δύο φερόμενοι ως τρομοκράτες, ένας αστυνομικός και ένας πολιτικός υπάλληλος σκοτώθηκαν στη σφοδρή ανταλλαγή πυρών.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και παραστρατιωτικοί και ένας εργαζόμενος διάσωσης, τραυματίστηκαν από τα πυρά.

Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι ένας τρίτος τρομοκράτης ανατινάχθηκε για να αποφύγει τη σύλληψη στον τέταρτο όροφο του κτιρίου.

Επικαλούμενος διάφορους αξιωματούχους της αστυνομίας, ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Geo News μετέδωσε ότι πέντε έως έξι δράστες έφτασαν στο συγκρότημα με αυτοκίνητο και χρησιμοποίησαν την πίσω είσοδο για να εισβάλουν στο κτίριο.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση αυτοκτονίας στις 30 Ιανουαρίου εναντίον τεμένους που βρίσκεται στο αρχηγείο της αστυνομίας της Πεσαβάρ (βορειοδυτικά), κατά την οποία σκοτώθηκαν 83 αστυνομικοί και ένας πολίτης.

«Χρησιμοποίησαν μια ρουκέτα στην πύλη εισόδου του συγκροτήματος, είπε ο υπουργός Εσωτερικών Ράνα Σαναουλάχ στο Samaa TV.

Police and Rangers teams have successfully concluded the operation to clear the Karachi Police Office building from terrorists. 3 terrorists killed. 4 persons lost their lives and 14 sustained injuries.

Γύρω στις 22:30 τοπική ώρα (19:30 ώρα Ελλάδας), ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε δύο δυνατές εκρήξεις που ακολούθησαν σφοδρές ανταλλαγές πυροβολισμών.

«Είναι ένα τετραώροφο κτίριο. Η αστυνομία και οι (παραστρατιωτικοί) φύλακες έχουν καθαρίσει τους πρώτους τρεις ορόφους και πλησιάζουν τον τέταρτο», δήλωσε ο επικεφαλής της επαρχιακής κυβέρνησης Μουράτ Αλί Σαχ στο Ary News λίγο νωρίτερα.

«Οι άνθρωποι που βγήκαν από το κτίριο είπαν ότι ένας αστυνομικός και ένας υπάλληλος που εργαζόταν μέσα στις εγκαταστάσεις σκοτώθηκαν», πρόσθεσε.

«Εκτός αυτών, έξι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο φύλακες. Ο ένας είναι σοβαρά τραυματισμένος», είπε.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δεκάδες ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα να σπεύδουν στο σημείο της επίθεσης.

Το Καράτσι είναι μια μεγαλούπολη 20 εκατομμυρίων κατοίκων και η κύρια εμπορική πύλη της χώρας με το λιμάνι του να βλέπει στην Αραβική Θάλασσα.

Το Πακιστάν αντιμετωπίζει μια επιδείνωση της ασφάλειας εδώ και μερικούς μήνες, ειδικά από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021.

Μετά από αρκετά χρόνια σχετικής ηρεμίας, οι επιθέσεις άρχισαν ξανά, με επικεφαλής κυρίως το TTP και το περιφερειακό παρακλάδι της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (IS).

Τη χρονιά μετά την κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, οι επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 50% στο Πακιστάν, σύμφωνα με το πακιστανικό ινστιτούτο PIPS.

Το TTP είναι ένα κίνημα διαφορετικό από αυτό των νέων Αφγανών ηγετών αλλά έχει κοινές ρίζες με αυτό. Τον Νοέμβριο, η οργάνωση κατήγγειλε μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός με το Ισλαμαμπάντ και υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει επιθέσεις σε όλο το Πακιστάν. Έκτοτε, έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι αρχές είχαν αποδώσει την επίθεση στην Πεσαβάρ στη Τζαμάατ-ουλ-Αχράρ, η οποία έχει αποσχιστεί από τους Ταλιμπάν του Πακιστάν.

Η χώρα είχε τεθεί σε κατάσταση συναγερμού μετά την επίθεση αυτή, με πρόσθετες δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αναπτυχθεί και τα σημεία ελέγχου να πολλαπλασιάζονται.

Κατά τη διάρκεια των είκοσι ετών αμερικανικής κατοχής στο Αφγανιστάν, μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος των Ταλιμπάν το 2001, οι ένοπλες οργανώσεις που ανέπτυσσαν δράση κατά μήκος των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών έπρεπε να κρυφτούν από τα drones.

Massive Terror attack at Karachi Police Chief office. Aprox Six fidayens have entered and taken Police chief and many others hostage. Heavy firing. Reportedly many policemen dead and injured

Alert sounded throughout city and Pakistan



Alert sounded throughout city and Pakistan pic.twitter.com/mFmWu40I0m — Megh Updates ™ (@MeghUpdates) February 17, 2023

Ωστόσο, αναλυτές πιστεύουν ότι οι ένοπλες αυτές οργανώσεις έχουν ανακτήσει την ελευθερία των ελιγμών τους με την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία. Το Πακιστάν κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι άφησαν αυτές τις οργανώσεις να χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος για να σχεδιάσουν τις επιθέσεις τους, κάτι που η Καμπούλ αρνείται.

Το Καράτσι έχει ήδη βιώσει αρκετές μεγάλες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, την ευθύνη για τις οποίες έχουν αναλάβει κυρίως αυτονομιστικές ομάδες των Μπαλούχων.

«Για άλλη μια φορά τρομοκράτες επιτέθηκαν στο Καράτσι. Τέτοιες πράξεις δειλίας δεν μπορούν να πλήξουν τη βούληση και την αποφασιστικότητα της αστυνομίας και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Ολόκληρο το έθνος στέκεται δίπλα στην αστυνομία και τα όργανα ασφαλείας», κατήγγειλε ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

