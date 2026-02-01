Πακιστάν: Οι πακιστανικές δυνάμεις σκότωσαν 145 μαχητές σε διήμερες συγκρούσεις στο Μπαλουχιστάν

Οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 145 μαχητές σε μάχη διάρκειας 40 ωρών, η οποία ξεκίνησε αφού μια σειρά συντονισμένων επιθέσεων με πυροβολισμούς και βόμβες σε ολόκληρο το Μπαλουχιστάν άφησε σχεδόν 50 νεκρούς, δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός της επαρχίας.

Οι αρχές στη νοτιοδυτική αυτή επαρχία δίνουν μάχη με μία από τις πιο φονικές εξάρσεις βίας των τελευταίων ετών, καθώς αντάρτες στην πλούσια σε φυσικούς πόρους περιοχή, που συνορεύει με το Ιράν και το Αφγανιστάν, εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά των δυνάμεων ασφαλείας, αμάχων και υποδομών.

Οι επιτιθέμενοι, ντυμένοι ως απλοί πολίτες, εισήλθαν το Σάββατο σε νοσοκομεία, σχολεία, τράπεζες και αγορές πριν ανοίξουν πυρ, δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Ταλάλ Τσόντρι.

«Σε κάθε περίπτωση, οι επιτιθέμενοι μπήκαν μεταμφιεσμένοι σε πολίτες και στόχευσαν αδιακρίτως απλούς ανθρώπους που εργάζονταν σε καταστήματα», είπε, προσθέτοντας ότι οι μαχητές χρησιμοποίησαν πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες.

Η απαγορευμένη αυτονομιστική οργάνωση Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουχιστάν (Baloch Liberation Army) ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι εξαπέλυσε συντονισμένη επιχείρηση με την ονομασία Herof, ή «μαύρη καταιγίδα», στοχεύοντας δυνάμεις ασφαλείας σε ολόκληρη την επαρχία.

Στην Κουέτα, την πρωτεύουσα της επαρχίας, οι συνέπειες των επιθέσεων ήταν ορατές σε καμένα οχήματα σε αστυνομικό τμήμα, πόρτες διάτρητες από σφαίρες και δρόμους αποκλεισμένους με κίτρινη κορδέλα, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας ενίσχυσαν τις περιπολίες και περιόρισαν τις μετακινήσεις.

Ο πρωθυπουργός του Μπαλουχιστάν, Σαρφράζ Μπούγκτι, δήλωσε ότι 17 μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου και 31 άμαχοι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις των μαχητών. Ο πακιστανικός στρατός ανέφερε ότι 92 μαχητές σκοτώθηκαν το Σάββατο, ενώ 41 σκοτώθηκαν την Παρασκευή.

«Είχαμε πληροφορίες ότι σχεδιαζόταν αυτού του είδους η επιχείρηση και, ως αποτέλεσμα αυτών, ξεκινήσαμε προληπτικές επιχειρήσεις μία ημέρα νωρίτερα», είπε ο Μπούγκτι.

Ο τελευταίος αυτός απολογισμός είναι ο υψηλότερος αριθμός μαχητών που σκοτώθηκαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τότε που εντάθηκε η εξέγερση, δήλωσε ο Μπούγκτι, χωρίς να παραθέσει συγκριτικά στοιχεία.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι επιθέσεις των μαχητών εξαπολύθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στις περιοχές Κουέτα, Γκουαντάρ, Μαστούνγκ και Νοσκί, με ενόπλους να ανοίγουν πυρ κατά εγκαταστάσεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου αρχηγείου του Σώματος Συνοριοφυλακής (Frontier Corps), να επιχειρούν βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας και να αποκλείουν προσωρινά δρόμους σε αστικές περιοχές, προκαλώντας εκτεταμένες αντεπιχειρήσεις από τον στρατό, την αστυνομία και μονάδες αντιτρομοκρατίας.

Έξω από ένα κατεστραμμένο κατάστημα, ο ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας Τζαμίλ Αχμέντ Μασουάνι δήλωσε ότι οι επιτιθέμενοι χτύπησαν λίγο μετά το μεσημέρι. «Με χτύπησαν στο πρόσωπο και στο κεφάλι», είπε.

Συντονισμένες επιθέσεις

Το Μπαλουχιστάν, η μεγαλύτερη και φτωχότερη επαρχία του Πακιστάν, αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες εξέγερση υπό την ηγεσία εθνοτικών αυτονομιστών Μπαλόχ, που ζητούν μεγαλύτερη αυτονομία και μεγαλύτερο μερίδιο από τους φυσικούς του πόρους.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι σκότωσε 84 μέλη των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας και αιχμαλώτισε άλλα 18. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό. Ο στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, δήλωσε ότι δύο από τις επιθέσεις περιλάμβαναν γυναίκες δράστιδες και ότι οι μαχητές στοχεύουν ολοένα και περισσότερο πολίτες, εργάτες και κοινότητες χαμηλού εισοδήματος.

Ο στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απέκρουσαν προσπάθειες των μαχητών να καταλάβουν οποιαδήποτε πόλη ή στρατηγική εγκατάσταση.

Καταλογισμός ευθυνών

Ο πακιστανικός στρατός δήλωσε το Σάββατο ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από «μαχητές που υποστηρίζονται από την Ινδία». Η Ινδία, ο γειτονικός και διαχρονικός αντίπαλος του Πακιστάν, αρνήθηκε τον ισχυρισμό την Κυριακή, κατηγορώντας το Ισλαμαμπάντ ότι αποσπά την προσοχή από τα δικά του εσωτερικά προβλήματα.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες που διατυπώθηκαν από το Πακιστάν», δήλωσε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών Ραντχίρ Τζαϊσουάλ, προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάντ θα έπρεπε αντ’ αυτού να αντιμετωπίσει «μακροχρόνια αιτήματα του λαού της περιοχής».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τις επιθέσεις, με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ Νάταλι Μπέικερ να τις χαρακτηρίζει πράξεις τρομοκρατικής βίας και να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον στέκεται αλληλέγγυα στο Πακιστάν. Ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουχιστάν έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Το Πακιστάν έχει αντιμετωπίσει κατά διαστήματα επιθέσεις από ισλαμιστές μαχητές και σε άλλα μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων φατριών που συνδέονται με τους Πακιστανούς Ταλιμπάν.