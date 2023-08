Πακιστάν: Μουσουλμάνοι πυρπόλησαν εκκλησίες και βανδάλισαν σπίτια χριστιανών

Εκατοντάδες μουσουλμάνοι στο ανατολικό Πακιστάν πυρπόλησαν εκκλησίες και βανδάλισαν χριστιανικά σπίτια μετά την κατηγορία σε βάρος Χριστιανών για βλασφημία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η βία ξέσπασε όταν όχλος εισέβαλε σε μια κυρίως χριστιανική περιοχή, στην Τζαράνγουαλα, στα περίχωρα της βιομηχανικής πόλης Φαϊζαλαμπάντ, μετά τις κατηγορίες ότι οι Χριστιανοί είχαν βεβηλώσει το Κοράνι.

«Τα πλήθη προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων χριστιανικών σπιτιών και πολλών εκκλησιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχαντ Νουρ, κυβερνητικός αξιωματούχος στην περιοχή.

Islamic Pakistan



A Christian man Salim Masih has been accused of blaspheming Qur’an, so Muslim Mobs are ransacking and burning churches, Christian cemeteries, and Christian homes.



The anger is said to have been fueled by Muslim clerics whipping up mobs to attack Christians… pic.twitter.com/ZX9XDBoLNH — Amy Mek (@AmyMek) August 16, 2023

Η αστυνομία και οι αρμόδιοι υπάλληλοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις εκκλησίες κάηκαν, ενώ οι κάτοικοι είπαν ότι περισσότερες από 12 εκκλησίες υπέστησαν ζημιές. Μερικά μέλη της χριστιανικής κοινότητας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τον όχλο.

Just as in the days that Jesus walked the earth, persecution fueled by mere, unvalidated accusations still is happening. Please be in prayer for our persecuted brothers and sisters around the world.https://t.co/ruBbuUePpZ — The Christian Walk (@ThChristianWalk) August 16, 2023

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα θυμωμένο πλήθος να κατεβαίνει πάνω σε μια εκκλησία, να πετάει τούβλα και να τις καίει. Σε ένα άλλο βίντεο, δύο άλλες εκκλησίες δέχονται επίθεση, έσπασαν τα παράθυρα, πέταξαν έξω τα έπιπλα και τα πυρπόλησαν.

Στα βίντεο φαίνονται αρκετοί αστυνομικοί να παρακολουθούν την κατάσταση χωρίς να επέμβουν για να σταματήσουν τους βανδαλισμούς.

Pakistan: Churches vandalised and set ablaze, Christians under attack by Muslim mobs over alleged blasphemy charges in Jaranwalahttps://t.co/Uvl5XitjPx — OpIndia.com (@OpIndia_com) August 16, 2023

Ο υπουργός Πληροφοριών της κυβέρνησης του Παντζάμπ, Αμίρ Μιρ, είπε ότι χιλιάδες αστυνομικοί στάλθηκαν στην περιοχή και ότι δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν. Στις δηλώσεις του ο υπουργός κατήγγειλε την υποτιθέμενη βλασφημία.