Το Πακιστάν βομβάρδισε την επαρχία Πακτίκα - Κατηγορίες της Καμπούλ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός (pics&vids)

Το Πακιστάν εξαπέλυσε πλήγματα στο έδαφος του Αφγανιστάν απόψε το βράδυ, παραβιάζοντας, σύμφωνα με την Καμπούλ, την κατάπαυση του πυρός που ίσχυε τις προηγούμενες δύο ημέρες, μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών.

Όταν ανακοινώθηκε η εκεχειρία, το μεσημέρι της Τετάρτης, το Πακιστάν ανέφερε ότι θα ισχύσει για 48 ώρες. Ωστόσο, η Καμπούλ θεωρούσε ότι θα ισχύει μέχρι να την παραβιάσει η μία ή η άλλη πλευρά.

Allahu Akbar!



After the bombing in #PakTika, the forces of the Islamic Emirate of #Afghanistan launched retaliatory attacks against the Pakistani military #Regime. pic.twitter.com/cEa848qZCq — برهان الدین ‏| Burhan uddin (@burhan_uddin_0) October 17, 2025

«Πριν από μερικά λεπτά, το Πακιστάν παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και βομβάρδισε τρεις περιοχές στην Πακτίκα», μια επαρχία στα σύνορα των δύο χωρών, ανέφερε ένα στέλεχος των Ταλιμπάν, προειδοποιώντας ότι η χώρα του «θα απαντήσει».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ δήλωσε: «Είπαμε στους στρατιώτες: μην επιτεθείτε, εκτός και αν το κάνουν οι πακιστανικές δυνάμεις. Εάν το κάνουν, έχετε κάθε δικαίωμα να υπερασπιστείτε τη χώρα σας». Εκτίμησε ότι οι «διαπραγματεύσεις» θα μπορούσαν «να επιλύσουν τα προβλήματα» αλλά δεν έκανε καμία αναφορά σε συνομιλίες με τη γειτονική χώρα.

🚨 بریکنگ نیوز:

پکتیکا میں سیکورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن 💥

کالعدم گل بہادر گروپ کے ٹھکانے تباہ 🚁

برمل ضلع میں کارروائی کے دوران 60 سے زائد دہشتگرد ہلاک ⚔️#Pakistan #Afghanistan #Paktika #BreakingNews #TTP #AfghanTaliban pic.twitter.com/LcEmxVCBcH — جنات کی جماعت (@JnatKy850271) October 17, 2025

Στις 16.00 (ώρα Ελλάδας), όταν έληξε η κατάπαυση του πυρός, καμία πλευρά δεν ανακοίνωσε την παράτασή της, ούτε ότι ξεκινούν διμερείς συνομιλίες.

«Ας περιμένουμε να περάσουν οι 48 ώρες και θα δούμε αν κρατάει η εκεχειρία», είπε ο Σαφκάτ Αλί Χαν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

🚨 #BREAKING: Pakistan has once again shown its cowardice bombing civilians in #Afghanistan ’s #PakTika province, violating the ceasefire! 💥



The Pakistani military regime targets innocents, not enemies.



A nation that breeds terror, now terrorizes its neighbors. 😠 pic.twitter.com/Vu9gLPjbW8 — RX (@TheReal_RX) October 17, 2025