Πακιστάν: Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην πρωθυπουργού Ίμραν Χαν

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ίμραν Καν, πυροβολήθηκε στην κνήμη σήμερα Πέμπτη, όταν το «καραβάνι» διαμαρτυρίας στην οποία συμμετείχε δέχτηκε επίθεση στα ανατολικά της χώρας. Για ξεκάθαρη απόπειρα δολοφονίας κάνουν λόγο συνεργάτες του.

Αρκετοί άλλοι στην αυτοκινητοπομπή τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν νεκρό. Ο υπουργός Πληροφοριών γνωστοποίησε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη.

«Ήταν ξεκάθαρη απόπειρα δολοφονίας. Ο Χαν χτυπήθηκε, αλλά η κατάστασή του είναι σταθερή. Είχε πολλή αιμορραγία», είπε στο Reuters ο Φαουάντ Τσοντρι, εκπρόσωπος του κόμματος Tehreek-e-Insaf (PTI) του Πακιστάν.

Just IN :— First visuals of suspected assasin who opened fire at former PM Imran Khan. pic.twitter.com/6NykVzeXjR

— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) November 3, 2022

«Αν συγκεντρωμένοι, δεν είχαν σταματήσει τον σκοπευτή, ολόκληρη η ηγεσία του PTI θα είχε αφανιστεί», πρόσθεσε.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν φωτογραφίες του Χαν να κουνάει το χέρι στο πλήθος αφού απομακρύνθηκε από το όχημά του μετά τον πυροβολισμό.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λαχόρης μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο Ουαζιραμπάντ, σχεδόν 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, Ισλαμαμπάντ.

Πολιτική βία

Το Πακιστάν έχει μακρά ιστορία πολιτικής βίας. Η πρώην πρωθυπουργός Μπεναζίρ Μπούτο δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 σε επίθεση με όπλο και βόμβα μετά τη διεξαγωγή προεκλογικής συγκέντρωσης στην πόλη Ραβαλπίντι.

Στην ίδια πόλη, ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Ζουλφικάρ Αλί Μπούτο απαγχονίστηκε το 1979 μετά την καθαίρεσή του από στρατιωτικό πραξικόπημα.

Ο πρώην παίκτης του κρίκετ Χαν, 70 ετών, ηγήθηκε πορείας διαμαρτυρίας στο Ισλαμαμπάντ για να απαιτήσει πρόωρες εκλογές. Στο κομβόι ήταν εκατοντάδες άτομα.

Μέλος του κόμματός του, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε και είχε κηλίδες αίματος στα ρούχα του, δήλωσε στο Geo TV από το νοσοκομείο: «Πολλοί από τους συναδέλφους μας είναι τραυματίες. Ακούσαμε ότι ένας από αυτούς είναι νεκρός».

Καταδίκασε ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ καταδίκασε τους πυροβολισμούς και διέταξε άμεση έρευνα.

Μετά τη δίωξή του τον περασμένο Απρίλιο, μέσω κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας, ο Καν διοργάνωσε συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων ενάντια σε μια κυβέρνηση που αγωνίζεται να βγάλει την οικονομία από την κρίση στην οποία την άφησε η κυβέρνησή του.

Ο Καν είχε σχεδιάσει να οδηγήσει το μηχανοκίνητο καραβάνι προς το Ισλαμαμπάντ.

«Θέλω να συμμετάσχετε όλοι. Δεν πρόκειται για προσωπικό όφελος ή για να ανατρέψετε την κυβέρνηση... είναι για να έρθει πραγματική ελευθερία στη χώρα», τόνισε ο Καν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την παραμονή της πορείας.

Πηγή: Reuters