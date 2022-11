Παγκόσμιο κύπελλο: Οι Ιρανοί παίκτες επιδεικτικά σιωπηροί κατά τη διάρκεια του εθνικού τους ύμνου

Με επιδεικτική σιωπή από τους παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν και γιουχαΐσματα από τους φιλάθλους παιάνισε ο εθνικός ύμνος του Ιράν, σήμερα δεύτερη μέρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου, στον αγώνα της Αγγλίας με το Ιράν, το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου ομίλους.

The #Iranian national football team refuses to sing the Islamic Republic’s anthem at the #QatarWorldCup2022 in solidarity with the victims of the protests.



Fans booed the Iranian anthem from the stands. pic.twitter.com/TSRM96qUfM