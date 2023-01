Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Καλωσόρισε την Κροατία στην Ευρωζώνη

Η πρόεδρος της Κομισιόν βρέθηκε στα σύνορα της Κροατίας με τη Σλοβενία για να καλωσορίσει τη βαλκανική χώρα στην Ευρωζώνη και στο Σένγκεν.

«Είναι η εποχή των νέων ξεκινημάτων. Και δεν υπάρχει μέρος στην Ευρώπη όπου αυτό ισχύει περισσότερο από εδώ στην Κροατία. Σήμερα η χώρα εντάσσεται στο Σένγκεν και στην Ευρωζώνη.

Δύο τεράστια επιτεύγματα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, αυτή τη μέρα χαράς και υπερηφάνειας για την Κροατία.

Οι επόμενες γενιές Κροατών θα μεγαλώσουν στο Σένγκεν. Με απρόσκοπτα ταξίδια, οι κοινότητες θα γίνουν πιο κοντά. Τώρα πρέπει να εργαστούμε για να διατηρήσουμε τα οφέλη του Σένγκεν. Βελτιώστε το κοινό μας σπίτι και κάντε το ακόμα πιο ασφαλές.», σχολίασε η Φον ντερ Λάιεν.

🇭🇷 It is the season of new beginnings.



And there is no place in Europe where this is more true than here in Croatia.



Today the country joins the Schengen area and the Eurozone.



Two immense achievements.



I’m so glad to be here, on this day of joy and pride for Croatia. pic.twitter.com/d4A2JWoOXf