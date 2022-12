Τα κινεζικά νοσοκομεία και τα γραφεία κηδειών δέχονταν μεγάλες πιέσεις σήμερα λόγω του εντεινόμενου κύματος της COVID-19, ενώ η έκταση της έξαρσης και οι αμφιβολίες για τα επίσημα στοιχεία οδήγησαν ορισμένες χώρες στο να εξετάσουν νέους ταξιδιωτικούς κανόνες για τους Κινέζους επισκέπτες.

Σε μια απότομη αλλαγή πολιτικής, η Κίνα άρχισε αυτόν τον μήνα να ‘ξηλώνει’ το αυστηρότερο στον κόσμο καθεστώς μέτρων για την COVID, θέτοντας την πληγείσα οικονομία της σε πορεία προς το πλήρες εκ νέου 'άνοιγμα' την επόμενη χρονιά.

Η άρση των περιορισμών, που ήρθε ύστερα από εκτεταμένες διαδηλώσεις εναντίον των μέτρων, σημαίνει ότι η COVID εξαπλώνεται σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη και πιθανόν μολύνει εκατομμύρια ανθρώπους την ημέρα, σύμφωνα με κάποιους ξένους ειδικούς.

⚠️THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of 🇨🇳 & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—🧵pic.twitter.com/VAEvF0ALg9 — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 19, 2022

Παραμένουν οι μάσκες

Όλα τα μέτρα θα καταργηθούν αύριο, εκτός από τη χρήση μάσκας που παραμένει υποχρεωτική, δήλωσε ο Λι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων σήμερα.

«Η πόλη έχει πετύχει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό εμβολιασμού που δημιουργεί ένα φράγμα κατά της επιδημίας», δήλωσε ο Λι. «Το Χονγκ Κονγκ έχει επαρκείς ποσότητες φαρμάκων για να αντιμετωπίσει την COVID και οι εργαζόμενοι του υγειονομικού τομέα έχουν αποκτήσει πλούσια εμπειρία στην αντιμετώπιση της πανδημίας».

Πίεση στο ΕΣΥ

Η ταχύτητα με την οποία η Κίνα κατάργησε τους κανόνες για την COVID είχε ως αποτέλεσμα να ασκηθούν μεγάλες πιέσεις στο εύθραυστο σύστημα υγείας.

Η Κίνα κατέγραψε χθες, Τρίτη, τρεις νέους θανάτους λόγω επιπλοκών της COVID, συγκριτικά με έναν τη Δευτέρα --αριθμοί που δεν συνάδουν με όσα αναφέρουν τα γραφεία κηδειών, καθώς και με την εμπειρία που είχαν χώρες με πολύ μικρότερο πληθυσμό όταν ήραν τους περιορισμούς της πανδημίας.

Το προσωπικό στο Χουασί, ένα μεγάλο νοσοκομείο στην πόλη Τσενγκντού στη νοτιοδυτική Κίνα, δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απασχολημένο» με τη φροντίδα των ασθενών με COVID. «Κάνω αυτή τη δουλειά για 30 χρόνια και είναι η πιο πολυάσχολη περίοδος που έχω ζήσει ποτέ», δήλωσε οδηγός ασθενοφόρου έξω από το νοσοκομείο.

Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και στην κλινική για όσους εμφανίζουν πυρετό είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές χθες βράδυ. Οι περισσότεροι από αυτούς που έφθαναν εκεί λάμβαναν οξυγόνο για να μπορέσουν να αναπνεύσουν καλύτερα.

There are no more beds inside the #Chongqing Medical University Hospital, and the elderly are starting to lie on the floor. The machines that are on the chests are used to replace the human hand to press the heart. #chinacovid #ChinaCovidCases #China pic.twitter.com/gu735rjhmL — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) December 21, 2022

«Όλοι σχεδόν οι ασθενείς έχουν COVID», δήλωσε μέλος του προσωπικού του φαρμακείου στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Σύμφωνα με την ίδια, έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα του νοσοκομείου σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα σκευάσματα για την COVID και στους ασθενείς μπορούν να χορηγηθούν φάρμακα για συμπτώματα όπως ο βήχας.

Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων γύρω από το γραφείο κηδειών Dongjiao, ένα από τα μεγαλύτερα στην Τσενγκντού, ήταν πλήρεις. Οι επιμνημόσυνες τελετές γίνονται η μία μετά την άλλη ενώ καπνός υψώνεται πάνω από το αποτεφρωτήριο.

«Πρέπει να το κάνουμε αυτό γύρω στις 200 φορές την ημέρα τώρα», δήλωσε ένας από τους εργαζόμενους. «Είμαστε τόσο απασχολημένοι που δεν έχουμε καν χρόνο να φάμε. Αυτό γίνεται από τότε που χαλάρωσαν τα μέτρα. Πριν ήταν γύρω στις 30-50 φορές την ημέρα».

«Πολλοί έχουν πεθάνει λόγω της COVID», δήλωσε άλλος εργαζόμενος.

Σε άλλο αποτεφρωτήριο της Τσενγκντού, το Nanling, το προσωπικό ήταν εξίσου πολύ απασχολημένο. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί θάνατοι λόγω της COVID τον τελευταίο καιρό», δήλωσε ένας εργαζόμενος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες στον προγραμματισμό των αποτεφρώσεων.

Η Κίνα έχει πει ότι καταγράφει τους θανάτους ασθενών με COVID που προκαλούνται από πνευμονία και αναπνευστική ανεπάρκεια ως θανάτους που σχετίζονται με την COVID.

“This is Anshan City, #Liaoning Province. They all say [this] doesn't kill people, see how many have died. Full of people. Mortuaries are all full. The underground garage was temporarily converted into one. See how many. I am not exaggerating.”#chinacovid #ChinaCovidCases #China pic.twitter.com/BXTHADJwKt — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) December 27, 2022

Η Τζανγκ Γιουχούα, αξιωματούχος στο νοσοκομείο Chaoyang του Πεκίνου, δήλωσε ότι οι περισσότεροι ασθενείς τον τελευταίο καιρό είναι ηλικιωμένοι και έχουν υποκείμενα νοσήματα. Η ίδια δήλωσε ότι ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν επείγουσα βοήθεια αυξήθηκε σε 450-550 ανά ημέρα, από περίπου 100 πριν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η κλινική για όσους εμφανίζουν πυρετό στο νοσοκομείο Σινοϊαπωνικής Φιλίας στο Πεκίνο είναι επίσης γεμάτη με γκριζομάλληδες ασθενείς, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Νοσηλευτές και γιατροί καλούνται να εργαστούν ακόμα κι αν δεν αισθάνονται οι ίδιοι καλά και συνταξιούχοι υγειονομικοί σε αγροτικές περιοχές επαναπροσλαμβάνονται για να βοηθήσουν. Ορισμένες πόλεις προσπαθούν να εξασφαλίσουν αποθέματα αντιπυρετικών φαρμάκων.

Ταξιδιωτικοί κανόνες

Σε ένα σημαντικό βήμα προς πιο ελεύθερες μετακινήσεις, η Κίνα θα σταματήσει από τις 8 Ιανουαρίου να απαιτεί από τους ταξιδιώτες που έρχονται από το εξωτερικό να μπαίνουν σε καραντίνα, όπως δήλωσαν οι αρχές αυτή την εβδομάδα, γεγονός που ενθάρρυνε πολλούς Κινέζους, που είναι αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο για τόσο καιρό, να μπουν σε πλατφόρμες ταξιδιών. Αλλά ενώ οι διαδικτυακές αναζητήσεις για πτήσεις κατέγραψαν άλμα χθες από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδά τους, κάτοικοι και ταξιδιωτικά πρακτορεία άφησαν να εννοηθεί ότι η επιστροφή σε μια σχετική ομαλότητα θα χρειαστεί ακόμα κάποιους μήνες, καθώς προς το παρόν επικρατεί επιφυλακτικότητα.

Επιπλέον ορισμένες κυβερνήσεις εξετάζουν πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους Κινέζους ταξιδιώτες. Αμερικανοί αξιωματούχοι επικαλέστηκαν «την έλλειψη διαφανών στοιχείων» ως λόγο για την κίνηση αυτή. Η Ινδία, η Ταϊβάν και η Ιαπωνία θα απαιτούν αρνητικό τεστ COVID για τους ταξιδιώτες από την ηπειρωτική Κίνα, με όσους βρίσκονται θετικοί στην Ιαπωνία να πρέπει να περάσουν μια εβδομάδα σε καραντίνα. Το Τόκιο σχεδιάζει επίσης να θέσει περιορισμούς στις αεροπορικές εταιρίες που θέλουν να αυξήσουν τις πτήσεις προς την Κίνα. Την επιβολή διαγνωστικών ελέγχων εξετάζουν και οι Φιλιππίνες.