Ουκρανός αξιωματούχος: Η Ρωσία συνεχίζει τις επιχειρήσεις παρά τη μονομερή κατάπαυση του πυρός

Ο επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Αποπληροφόρησης της Ουκρανίας Άντριι Κοβαλένκο κατηγόρησε στο Telegram το Μεγάλο Σάββατο (19/04) τη Ρωσία ότι οι δυνάμεις της Μόσχας συνεχίζουν να ανοίγουν πυρ κατά ουκρανικών θέσεων παρά την κήρυξη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για πασχαλινή κατάπαυση του πυρός.

«Οι Ρώσοι προσπαθούν να προσποιηθούν ότι είναι ''ειρηνοφύλακες'', αλλά ήδη αρνήθηκαν την άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στις 11 Μαρτίου και τώρα διεξάγουν μια επιχείρηση πληροφόρησης, μιλώντας για “εκεχειρία”, αλλά συνεχίζουν να πυροβολούν χωρίς να σταματούν», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Όλα αυτά γίνονται με στόχο να κατηγορηθεί η Ουκρανία», έγραψε ο Κοβαλένκο, το κέντρο του οποίου είναι όργανο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Ζελένσκι για προσωρινή εκεχειρία από Ρωσία: Ο Πούτιν συνεχίζει να παίζει με τις ανθρώπινες ζωές

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Πούτιν ότι παίξει με ανθρώπινες ζωές καθώς προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές ηχούν σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Μόλις έλαβα αναφορά από τον Ανώτατο Διοικητή, στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι.

Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις μας συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή του Κουρσκ, διατηρώντας τις θέσεις τους στο έδαφος. Στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, οι μαχητές μας έχουν σημειώσει πρόοδο, επεκτείνοντας τη ζώνη ελέγχου μας.

Όσον αφορά τη νέα απόπειρα του Πούτιν να παίξει με ανθρώπινες ζωές: αυτή τη στιγμή, προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές ηχούν σε ολόκληρη την Ουκρανία. Στις 17:15 εντοπίστηκαν ρωσικά επιθετικά drones στον ουρανό μας. Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα και η αεροπορία έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την προστασία του πληθυσμού.

Η παρουσία αυτών των drones στους ουρανούς μας φανερώνει ξεκάθαρα τη στάση του Πούτιν απέναντι στο Πάσχα και στην ανθρώπινη ζωή».

I have just received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi.



Today, our forces continued their activity on the territory of the Kursk region and are holding their positions. In the Belgorod region, our warriors have advanced and expanded our zone of control.



As for… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του Πούτιν, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι προχώρησε σε άλλη μία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία. Συνολικά, η κάθε πλευρά αντάλλαξε από 246 αιχμαλώτους. Σε αυτούς όμως προστίθενται 31 Ουκρανοί τραυματίες και 15 Ρώσοι που επίσης έχουν τραυματιστεί και χρειάζονται νοσηλεία.

Αργότερα σε άλλη ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σήμερα ότι 277 Ουκρανοί στρατιωτικοί επέστρεψαν στην πατρίδα τους από τη ρωσική αιχμαλωσία στο πλαίσιο της τελευταίας ανταλλαγής με τη Μόσχα.

Ευχαρίστησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη διαμεσολάβηση. Ανέφερε ότι συνολικά 4.552 Ουκρανοί - στρατιωτικό προσωπικό και πολίτες - έχουν επιστρέψει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.



The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025

ΥΠΕΞ Ουκρανίας για Πούτιν: Ξέρουμε ότι τα λόγια του δεν είναι αξιόπιστα

Την επίθεση του Ουκρανού προέδρου ακολούθησε και αυτή του ΥΠΕΞ της χώρας, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο Πούτιν αρνήθηκε την πρόταση που αποδέχτηκε η Ουκρανία τον Μάρτιο για μια πλήρη προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες.

«Η Ρωσία αρνήθηκε (σ.σ. την εκεχειρία) και η ρωσική άρνηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη διαρκέσει 39 ημέρες. Αντ' αυτού, το καθεστώς της Μόσχας επέβαλε διάφορους όρους και αύξησε την τρομοκρατία κατά της Ουκρανίας, των πολιτών και των πολιτικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα», σημείωσε στο X.

Ο Σιμπίχα πρόσθεσε ακόμη ότι «ο Πούτιν έκανε τώρα δηλώσεις για την υποτιθέμενη ετοιμότητά του για κατάπαυση του πυρός. 30 ώρες αντί για 30 ημέρες. Δυστυχώς, έχουμε μια μακρά ιστορία με τις δηλώσεις του να μην ακολουθούν τις πράξεις του. Ξέρουμε ότι τα λόγια του δεν είναι αξιόπιστα και θα εξετάσουμε τις πράξεις, όχι τα λόγια».

Χαρακτηριστικά, στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Η θέση της Ουκρανίας παραμένει σαφής και συνεπής: Στις 11 Μαρτίου, στη συνάντηση της Τζέντα, συμφωνήσαμε άνευ όρων στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για πλήρη, προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών.

Η Ρωσία απέρριψε την πρόταση και η άρνησή της προς τις ΗΠΑ διαρκεί ήδη 39 ημέρες. Αντ' αυτού, το καθεστώς της Μόσχας επέβαλε διάφορους όρους και αύξησε την τρομοκρατία κατά της Ουκρανίας, των πολιτών και των πολιτικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Πούτιν έκανε τώρα δηλώσεις για την υποτιθέμενη ετοιμότητά του για κατάπαυση του πυρός. 30 ώρες αντί για 30 ημέρες. Δυστυχώς, έχουμε μια μακρά ιστορία με τις δηλώσεις του να μην ακολουθούν τις πράξεις του. Ξέρουμε ότι τα λόγια του δεν είναι αξιόπιστα και θα εξετάσουμε τις πράξεις, όχι τα λόγια.

Η Ρωσία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποδεχθεί την πρόταση για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, η οποία παραμένει στο τραπέζι από τον Μάρτιο.

Επιθυμούμε να δούμε τις ρωσικές δυνάμεις να σταματούν τα πυρά προς κάθε κατεύθυνση. Παράλληλα, καλούμε όλους τους εταίρους μας και τη διεθνή κοινότητα να παραμείνουν σε εγρήγορση. Μόνο οι πράξεις - όχι τα λόγια - αποκαλύπτουν την αλήθεια: αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε και συνεχίζεται αποκλειστικά εξαιτίας της Ρωσίας».