Ουκρανοί δείχνουν πώς καταστρέφουν με drone ρωσικά πλοία - «Αυτή είναι η θάλασσά μας» (vid)

Ένα βίντεο με επιθέσεις με θαλάσσια drone κατά ρωσικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα δημοσίευσαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Το βίντεο είναι διάρκειας μόλις 49 δευτερολέπτων και σύμφωνα με το πρακτορείο Nexta, αφορά ουκρανικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον περασμένο Μάιο έως και τον Αύγουστο.

Το οπτικό υλικό, η εγκυρότητα του οποίου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, καταλήγει με τη φράση «Αυτή είναι η θάλασσά μας».

Ukrainian intelligence published a video of surface drone attacks in the Black Sea



The video shows the months of May, June, and August (August 1 and 3). The video ends with the phrase "This is our sea". pic.twitter.com/kurpkUnw2N