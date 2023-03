Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε σήμερα τους Ευρωπαίους για τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στη χώρα του, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι δισταγμοί όσον αφορά τον εφοδιασμό της με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και μαχητικά αεροσκάφη μπορεί να παρατείνουν τον πόλεμο.

Επιστρέφοντας από τη Χερσώνα, κοντά στο νότιο μέτωπο της Ουκρανίας, ο πρόεδρος μίλησε μέσω βιντεοσύνδεσης μέσα από το τρένο του με τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες. Η σύνδεση διακόπηκε μία φορά, όμως ο Ζελένσκι κατάφερε να περάσει το μήνυμά του, είπε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης να επιβληθούν και νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία για τη χώρα του στην ΕΕ και να επιτευχθεί πρόοδος στο ειρηνευτικό σχέδιο. Οι καθυστερήσεις σε αυτά τα σημεία μπορεί να παρατείνουν τον πόλεμο, προειδοποίησε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να αμύνεται απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας και ότι οι ίδιοι συμβάλλουν σε αυτήν την άμυνα παρέχοντάς της στρατιωτικό εξοπλισμό. Πολλοί όμως διστάζουν να την εφοδιάσουν με όπλα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κλιμάκωση της σύγκρουσης και θα έδιναν στο Κίεβο τη δυνατότητα να πλήξει ρωσικά εδάφη.

Ορισμένες χώρες πάντως δηλώνουν έτοιμες να στείλουν στην Ουκρανία μαχητικά αεροσκάφη σοβιετικής κατασκευής. Η Σλοβακία έστειλε σήμερα τέσσερα MiG-29 και η Πολωνία έχει υποσχεθεί άλλα τόσα. Το Κίεβο ωστόσο ζητά σύγχρονα βομβαρδιστικά-καταδιωκτικά, όπως τα αμερικανικά F-16.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αερομαχίες πάνω από τη σκληρά αμφισβητούμενη πόλη Μπαχμούτ, αλλά η απειλή των μαχητικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων παραμένει και χρειάζονται περισσότερα δυτικά όπλα για την αντιμετώπισή τους, δηλώνουν και Ουκρανοί στρατιώτες.

Σε ένα μικρό χωριουδάκι δυτικά του Σολεντάρ, μιας πόλης βόρεια της Μπαχμούτ που βρίσκεται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο, στρατιώτες από μια αντιαεροπορική μονάδα της 10ης Ορεινής Ταξιαρχίας Επίθεσης της Ουκρανίας σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να επιτεθούν στις ρωσικές θέσεις.

«Πρόσφατα παρατηρήσαμε μεγάλη δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της εχθρικής αντικατασκοπείας», δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ένα μέλος της μονάδας που χρησιμοποιεί το διακριτικό του «Kamin», που σημαίνει «Πέτρα». Αρνήθηκε να δώσει το πραγματικό του όνομα.

«Το έργο της (τακτικής) αεροπορίας έχει μειωθεί. Δεν μπορώ να πω ότι έχει εξαφανιστεί εντελώς, αλλά έχει μειωθεί. Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι δουλεύουμε καλά».

Ο 42χρονος Κάμιν έδειξε στο Ρόιτερς μερικά από τα όπλα στον ώμο που χρησιμοποιεί η μονάδα για να μειώσει την απειλή των επιθέσεων αεροπλάνων και ελικοπτέρων στις ουκρανικές θέσεις του μετώπου.

"Το κύριο καθήκον για εμάς δεν είναι απαραίτητα να χτυπήσουμε το αεροπλάνο, αλλά να ενημερώσουμε τον πιλότο ότι είμαστε εδώ", εξήγησε.

"Αν εκτοξεύσουμε κάτι εναντίον τους, τότε φοβούνται και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να εκτοξεύουν έναν πύραυλο από αεροπλάνο από ένα έως δύο χιλιόμετρα και από έξι έως επτά χιλιόμετρα".

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο "Chub", ο οποίος υπηρετεί στην ίδια μονάδα, δήλωσε ότι κατέρριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος SU-25 χρησιμοποιώντας ένα πολωνικό σύστημα αεράμυνας Piorun που κρατιέται στον ώμο στις 9 Μαρτίου στην περιοχή Μπαχμούτ. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον απολογισμό του.

«Το αεροπλάνο πέταξε στην περιοχή ευθύνης μας ... και το αεροπλάνο καταστράφηκε», δήλωσε ο 34χρονος, ο οποίος κατάγεται από την κατεχόμενη νότια ουκρανική πόλη Μαριούπολη.

«Δεν συμβαίνει συχνά να πετούν μέσα στη ζώνη θανάτου μας ... Πρόκειται για πολύ σκληρή δουλειά και απαιτεί πολύ χρόνο", πρόσθεσε. "Είμαστε σαν κυνηγοί που περιμένουν τη λεία τους. Καθόμαστε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μερικές φορές για μήνες. Αλλά σε κάποιες σπάνιες στιγμές συμβαίνει».

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν από την πόλη Νόβα Κάκχοβκα, στη νότια περιοχή της Χερσώνας,

