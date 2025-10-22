Ουκρανικά πλήγματα σε χημικό εργοστάσιο της Ρωσίας με πυραύλους Stom Shadow

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε χημικό εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, κατ’ αυτόν ζωτικής σημασίας στον πόλεμο που μαίνεται επί περίπου τριάμισι χρόνια, χρησιμοποιώντας γαλλοβρετανικού σχεδιασμού πυραύλους κρουζ Storm Shadow (MBDA), που εκτοξεύονται από αεροσκάφη.

«Διεξήχθη τεράστιο συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους και από αέρος, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων (από αεροσκάφη) πυραύλων Storm Shadow που διείσδυσαν στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας», ανέφερε μέσω Telegram ουκρανικό γενικό επιτελείο. «Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε την εγκατάσταση «κλειδί», τονίζοντας πως παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα για πυραύλους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Telegram ότι χθες μέσα σε τέσσερις ώρες καταστράφηκαν 57 ουκρανικά drones στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ.

Η Μόσχα σπανίως επιβεβαιώνει ζημιές σε επιδρομές της Ουκρανίας.

Ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, περιφερειάρχης στην Μπριάνσκ, ανέφερε χθες το απόγευμα μέσω Telegram ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές.

Targets Struck in Ukraine’s 🇺🇦 large-scale missile strike on October 21st



1. Bryansk Chemical Plant struck by multiple Storm Shadow missiles and UAVs



2. Smolensk Thermal Plant struck by missiles and drones



3. Substation in Trubchevsk, Bryansk, struck by UAVs pic.twitter.com/eAKpzawY6B — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 22, 2025

Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας και η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να την αποκρούσει, έκανε γνωστό ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.

Δημοσιογράφοι του Reuters μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που θεωρούν ότι οφείλονταν σε αντιαεροπορικές συστοιχίες σε δράση.