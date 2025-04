Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 35 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο (pics&vids)

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχων τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, οι σοροί τριών ανθρώπων βρέθηκαν στα συντρίμμια σπιτιών και γραφείων σε συνοικία του Χαρκόβου, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

⚡️ The aftermath of the massive drone attack on Kharkov last night pic.twitter.com/iAYvndVki4

Άλλοι τριάντα δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν στις επιδρομές των ρωσικών drones χθες βράδυ, που προκάλεσαν πυρκαγιές στον τομέα αυτόν, όπου βρίσκονται κατοικίες και γραφεία.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στις ουκρανικές περιφέρειες Ντνίπρο, Ζαπορίζια και σε αυτή του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, που έκαναν επίσης λόγο για ρωσικές επιδρομές.

Over the last hour, Russian armed forces have carried out a long-range precision strike on the military and logistical infrastructure of the Kyiv regime in Kharkov. pic.twitter.com/idOVGxal0h