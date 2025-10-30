Ουκρανία: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα 7χρονο κορίτσι, από ρωσικά πλήγματα

Η Ρωσία εξαπέλυσε μια σειρά από επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναγκάζοντας την εφαρμογή περιορισμών στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα και προκαλώντας το θάνατο τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα επτάχρονο κορίτσι, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων την Πέμπτη.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι στοχεύει τον ουκρανικό λαό και τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, ενόψει της προσέγγισης των κρύων χειμερινών μηνών.

Νεκρό ένα 7χρονο κορίτσι

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δύο άνδρες σκοτώθηκαν στη Ζαπορίζια, ενώ ένα 7χρονο κορίτσι από τη Βινιστία πέθανε στο νοσοκομείο από τραύματα που υπέστη στις επιθέσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν χθες το βράδυ επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος.

Ζελένσκι: Υπήρξαν πλήγματα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 650 drones και 50 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Πολλά καταρρίφθηκαν, αλλά δυστυχώς υπήρξαν χτυπήματα», έγραψε στο X.

Οι μονάδες αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 592 drones και 31 πυραύλους, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία.

Οι επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στις κεντρικές, δυτικές και νοτιοανατολικές περιοχές, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε εθνικούς περιορισμούς στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές λιανικής και βιομηχανικούς καταναλωτές. Σε ορισμένες περιοχές, διακόπηκε επίσης η παροχή νερού και θέρμανσης.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δύο ενεργειακές εγκαταστάσεις στη δυτική περιοχή του Λβιβ υπέστησαν ζημιές.

Η DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας, ανέφερε ότι οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της σε διάφορες περιοχές δέχθηκαν επιθέσεις.«...αυτή η επίθεση είναι ένα σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αυτό το χειμώνα», δήλωσε ο Maxim Timchenko, διευθύνων σύμβουλος της DTEK.

«Με βάση την ένταση των επιθέσεων των τελευταίων δύο μηνών, είναι σαφές ότι η Ρωσία στοχεύει στην πλήρη καταστροφή του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας».

Έξι παιδιά ήταν μεταξύ των 17 ατόμων που τραυματίστηκαν στις επιθέσεις στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή Βιννεστία, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι αεροπορικές επιφυλακές διήρκεσαν σχεδόν όλη τη νύχτα στο Κίεβο, όπου οι κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό.