Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις οι νεκροί στο Κράματορσκ από τις πυραυλικές επιθέσεις

Ένας ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε μια πολυκατοικία και προκάλεσε ζημιές σε επτά ακόμη στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας το βράδυ της Τετάρτης, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας 20, ανακοίνωσε η περιφερειακή αστυνομία.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν αρχικά ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει πύραυλο, αλλά η αστυνομία δήλωσε αργότερα ότι ένας τακτικός πύραυλος Iskander-K είχε χτυπήσει στις 21:45 τοπική ώρα.

«Τουλάχιστον οκτώ πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές. Ένα από αυτά καταστράφηκε ολοσχερώς», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Facebook. «Άνθρωποι μπορεί να παραμένουν κάτω από τα ερείπια».

⚡️First responders continue working in Kramatorsk following Russia’s missile attack.



At least two people were killed and seven were injured in a Russian strike on a residential building in Kramatorsk, Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko said on Feb. 1.



Video: @ArmanSoldin pic.twitter.com/aOCiCQHSWR