Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε Ντονέτσκ και Οδησσό - Αλληλοκατηγορούνται Κίεβο και Μόσχα

Λίγο πριν από τις 04:00, ο περιφερειάρχης Οδησσού Όλεχ Κίπερ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram ότι «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν» σε επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις. Επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης στις περιφέρειες Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Το ουκρανικό πυροβολικό έπληξε νωρίτερα την ελεγχόμενη από τις φιλορωσικές δυνάμεις πόλη Ντονέτσκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανέφερε ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης Ντενίς Πουσίλιν. Σε ανάρτησή του στο Telegram, λίγα λεπτά μετά τη 01:00, ο Πουσίλιν ανέφερε ότι «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν» από οβίδες που έπληξαν το κέντρο της πόλης.

Ο Κίπερ είπε πως θραύσματα drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν το ξέσπασμα πυρκαγιών σε κτίρια κατοικιών σε διάφορα σημεία της πόλης.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον δήμαρχο της Οδησσού Χενάντι Τρουχάνοφ τον δείχνει να επιθεωρεί ένα διαμέρισμα με σπασμένα τζάμια.

«Λένε πως το πώς υποδέχεσαι το Νέο Έτος δείχνει το πώς θα είναι όλη η χρονιά», ανέφερε ο Τρουχάνοφ σε μια ανάρτηση.

«Ε λοιπόν, φέτος η Ουκρανία θα σπάσει αυτόν τον κανόνα: θα επιμείνουμε και θα νικήσουμε».

Shahed drone attack on Odessa has been underway in New Year's Eve for more than two hours. Debris of kamikaze drones caused several fires in residential buildings so far. At least one person was killed. pic.twitter.com/kX1lxLijvj