Ουκρανία – SpaceX: Οργή στο Κίεβο για την εταιρεία του Ίλον Μασκ

Ένας ανώτερος σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε οργισμένα μετά την ανακοίνωση της SpaceX του Ίλον Μασκ ότι έλαβε μέτρα για να εμποδίσει τους Ουκρανούς να χρησιμοποιούν τις δορυφορικές υπηρεσίες της Starlink για να ελέγχουν τα drones τους, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις δυνάμεις του Κιέβου στην καταπολέμηση της ρωσικής εισβολής.

H Γκουέν Σότγουελ, επικεφαλής της SpaceX, δήλωσε σε συνέδριο στις ΗΠΑ ότι η αιφνιδιαστική απόφαση ελήφθη επειδή δεν ήταν ποτέ πρόθεση της εταιρείας να επιτρέψει τη χρήση του Starlink «για επιθετικούς σκοπούς».

Αυτό προκάλεσε την άμεση καταγγελία το πρωί της Πέμπτης του Μιχάιλο Ποντόλιακ, ανώτερου σύμβουλου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι η Starlink δεν είχε αναγνωρίσει το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα.

Οι εταιρείες, έγραψε ο Ποντόλιακ στο Twitter, έπρεπε να αποφασίσουν αν ήταν «στο πλευρό του δικαιώματος στην ελευθερία» ή «στο πλευρό της Ρωσίας και του "δικαιώματός" της να σκοτώνει και να καταλαμβάνει εδάφη».

A year of 🇺🇦 resistance & companies have to decide:

-Either they are on the side of 🇺🇦 & the right to freedom, and don’t seek ways to do harm.

-Or they are on RF’s side & its "right" to kill & seize territories.#SpaceX (Starlink) & Mrs. #Shotwell should choose a specific option