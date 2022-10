Ουκρανία: Σημαντική πρόοδος, προωθήθηκε στο Λουχάνσκ ο στρατός

Εικόνες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη έδειχναν ουκρανικά στρατεύματα σε τουλάχιστον ένα χωριό στην ανατολική περιοχή Λουχάνσκ, μετά τη διέλευση από τη γειτονική περιοχή του Ντόνετσκ.

Μια φωτογραφία δείχνει μια ουκρανική μονάδα να γονατίζει και να στέκεται γύρω από μια πινακίδα στο χωριό Χρεκίβκα, ακριβώς μέσα στην περιοχή του Λουχάνσκ.

Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Μάρτιο που ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Λουχάνσκ.

Ως γνωστόν, όλη η περιοχή του Λουχάνσκ διεκδικείται ως ρωσικό έδαφος από το Κρεμλίνο, μετά τη βίαιη προσάρτησή του. Όμως τις τελευταίες ημέρες οι ουκρανικές δυνάμεις προσέγγισαν την περιοχή από διάφορες κατευθύνσεις, βασιζόμενοι στις επιτυχημένες επιθέσεις τους στο Χάρκοβο και το Ντόνετσκ.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε επίσης ουκρανικά στρατεύματα στην πόλη Τέρνι στην περιοχή του Ντόνετσκ, περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη Kρεμίνα στο Λουχάνσκ, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι μια κρίσιμη αμυντική γραμμή για τους Ρώσους τώρα που έχουν χάσει έδαφος στο τόσο στις περιοχές του Ντόνετσκ όσο και του Χάρκοβο.

