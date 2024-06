Ουκρανία: Πλήγμα σε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-57 τελευταίας γενιάς

Οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν για πρώτη φορά ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-57 τελευταίας γενιάς σε αεροπορική βάση εντός της Ρωσίας, ανακοίνωσε την Κυριακή η υπηρεσία αμυντικών πληροφοριών GUR του Κιέβου, παρουσιάζοντας δορυφορικές εικόνες που, όπως είπε, επιβεβαίωσαν το χτύπημα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, το GUR δεν διευκρίνισε πώς χτυπήθηκε το Su-57 ή από ποια μονάδα του ουκρανικού στρατού.

Ένας δημοφιλής Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ που αυτοαποκαλείται Fighterbomber και επικεντρώνεται στην αεροπορία δήλωσε ότι η αναφορά για το χτύπημα στο Su-57 ήταν σωστή και ότι είχε χτυπηθεί από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Το GUR ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο Akhtubinsk, το οποίο, όπως είπε, απέχει 589 χιλιόμετρα από τις γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων εισβολής.

«Οι εικόνες δείχνουν ότι στις 7 Ιουνίου, το Su-57 στεκόταν άθικτο και στις (8 Ιουνίου), υπήρχαν κρατήρες από την έκρηξη και χαρακτηριστικές κηλίδες φωτιάς που προκλήθηκαν από ζημιές από φωτιά κοντά του», ανέφερε το GUR, με τις εικόνες να αναρτώνται μαζί με το μήνυμα.

Το ρωσικό blogger Fighterbomber δήλωσε ότι το μαχητικό αεροσκάφος χτυπήθηκε από θραύσματα και ότι η ζημιά αξιολογείται επί του παρόντος για να διαπιστωθεί αν το αεροσκάφος μπορεί να επισκευαστεί.

Τόνισε δε ότι αν το αεροπλάνο κριθεί μη επισκευάσιμο θα είναι η πρώτη απώλεια Su-57 σε μάχη.

