Ουκράνια: Περιμένει την πρώτη δόση οικονομικής βοήθειας από την ΕΕ τον Ιανουάριο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι περιμένει την πρώτη δόση της μακροοικονομικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το 2023 τον Ιανουάριο, αφού μίλησε με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη Δευτέρα.

Glad to start the year talking to @vonderleyen. Thanked for the EU support. Waiting for the 1st tranche of macro-fin aid in Jan, the 1st batch of LED-lamps, school buses, generators & modular houses. Coordinated steps on 🇺🇦🇪🇺 Summit. We feel support & will win together.