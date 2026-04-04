Ουκρανία: Πέντε νεκροί και 19 τραυματίες από επιδρομή ρωσικού drone στη Νικόπολη

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 άλλοι τραυματίστηκαν από την επιδρομή ενός ρωσικού drone σήμερα το πρωί κατά αγοράς στη Νικόπολη της Ουκρανίας, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα στην Ουκρανία.

«Αυτό είναι ένα ακόμα έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία», ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα σε μία ανάρτησή του, στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Καθώς, η Νικόπολη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία περιοχή υπό ρωσική κατοχή σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων στην άλλη όχθη του ποταμού Δνείπερου, αποτελεί τακτικό στόχο ρωσικών βομβαρδισμών.