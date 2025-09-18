Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Κοστιαντινίβκα

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Telegram ότι το πλήγμα έγινε γύρω στις 10 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γυναίκες και τρεις άνδρες και να προκληθούν ζημιές σε τέσσερις πολυκατοικίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει την πόλη σε απόσταση περίπου 8-10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ιστότοπο DeepState, που καταγράφει τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Κίεβο: Η Ρωσία παρέδωσε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτικών

Εν τω μεταξύ η Ουκρανία παρέλαβε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο που άρχισε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022, κατά την διάρκεια της τελευταίας ανταλλαγής με τη Ρωσία, ανέφεραν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Περισσότεροι από 7.000 νεκροί, οι περισσότεροι μη ταυτοποιημένοι, έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, κατά την διάρκεια των πολλαπλών ανταλλαγών, που υπήρξαν αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα εφέτος.

Σε μια ανακοίνωση του το Συντονιστικό Συμβούλιο της Ουκρανίας για τους αιχμαλώτους πολέμου αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι θα εργασθούν για την ταυτοποίηση των νεκρών.