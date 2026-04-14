Ουκρανία: Πέντε νεκροί από επίθεση ρωσικού πυραύλου στο Ντνίπρο (pics)

Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε σήμερα τον θάνατο πέντε αμάχων στην πόλη Ντνίπρο της νοτιανατολικής Ουκρανίας και τον τραυματισμό πλέον των εικοσιτεσσέρων, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Αυτοί ήταν άμαχοι που απλά οδηγούσαν τα αυτοκίνητα τους. Άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους και επέστρεφαν στα σπίτια στους στις οικογένειες τους» δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολέξιι Κουλέμπα μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Μια εγκατάσταση υποδομής υπέστη ζημιές από την επίθεση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

At least 5 people were killed and 25 injured as a result of Russia’s missile strike on Dnipro.



A heinous terrorist attack on civilians in broad daylight.



Enough pauses in pressure on Russia! 20th EU sanctions package and €90 billion loan must be unblocked as soon as possible. pic.twitter.com/hXBTv63r60 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 14, 2026

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία η κατάσταση των οποίων είναι σταθερή, προσθέτει ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Γκάντζα. Ένας από τους τραυματίες, ένας 40χρονος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο, ανάφερε ο ίδιος.

Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους αξιωματούχους, δείχνει αυτοκίνητα με ίχνη αίματος και ζημιές που έχουν υποστεί από τα θραύσματα. Σ’ ένα κοντινό κατάστημα τα παράθυρα είχαν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ουκρανία: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκες drones με πυραύλους SCALP

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε μια εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών με πυραύλους κρουζ τύπου SCALK και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες σε ένα κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επίσης αποθήκες πυρομαχικών στις περιοχές Ζαπορίζια και Ντονέτσκ, αναφέρει το γενικό επιτελείου του στρατού σε ανακοίνωση του, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Οι απώλειες του εχθρού και η έκταση των ζημιών αξιολογούνται επί του παρόντος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ρωσικά drones έπληξαν το λιμάνι του Ισμαΐλ, προκάλεσαν ζημιές σε πλοίο με σημαία Παναμά

Παράλληλα, ρωσικά drones έπληξαν το λιμάνι της πόλης Ισμαΐλ στην Ουκρανία, στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, στη διάρκεια της νύχτας και προκάλεσαν ζημιές σε εμπορικό πλοίο με σημαία Παναμά, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Πολλά πλήγματα σημειώθηκαν στην περιοχή του λιμανιού, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Ολέκσι Κουλέμπα, ο οποίος πρόσθεσε πως ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε ξεχωριστά στοιχεία υποδομής και εξοπλισμό.

«Ο εχθρός πλήττει για άλλη μια φορά σκοπίμως κρίσιμες υποδομές και επιμελητεία στην περιοχή της Οδησσού», ανέφερε ο Κουλέμπα στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ένα από τα πλήγματα προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα, είπε.

Η ουκρανική Αρχή Θαλάσσιων Λιμένων ανέφερε ότι η λειτουργία του λιμανιού συνεχίζεται.

Το Ισμαΐλ βρίσκεται στον Δούναβη, στο νοτιοδυτικό άκρο της Ουκρανίας απέναντι από τη Ρουμανία. Έχει καταστεί σημαντική περιοχή για την επιμελητεία στην εμπόλεμη Ουκρανία και πλήττεται συχνά.

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό δήλωσε πως οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιά στο πλοίο «LADY MARIS», το οποίο κατευθυνόταν στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ προκειμένου να φορτώσει ουκρανικά σιτηρά. Τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή, πρόσθεσε.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ είπε πως μια θέση αγκυροβολίας και μία φορτηγίδα υπέστησαν ζημιές στο λιμάνι.

Στη γύρω περιοχή, τα πλήγματα κατέστρεψαν ένα συνεργείο αυτοκινήτων και προκάλεσαν πυρκαγιά που έκαψε ολοσχερώς δύο λεωφορεία και επτά αυτοκίνητα, είπε ο Κίπερ.

Έξι ιδιωτικές κατοικίες υπέστησαν επίσης επίθεση, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στις στέγες τους. Ένα ασθενοφόρο υπέστη επίσης ζημιές, είπε ο Κίπερ, που πρόσθεσε πως κανείς δεν τραυματίστηκε στην επίθεση.

Εισαγγελείς της περιοχής ανέφεραν σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα ότι ένας 51χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας της επίθεσης.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε πως η Ρωσία έχει εξαπολύσει τέσσερις πυραύλους και 129 drones εναντίον της χώρας από χθες, Δευτέρα, το βράδυ. Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν έναν πύραυλο και 114 drones, πρόσθεσε.

Η Ρωσία έχει θέσει κατ΄επανάληψη στο στόχαστρο θαλάσσιες οδούς που χρησιμοποιούνται για τις εξαγωγές της Ουκρανίας στη διάρκεια του πολέμου, που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, πλήττοντας λιμάνια κρίσιμα για το εξωτερικό εμπόριο και την πολεμική οικονομία.

Σε μία άλλη εξέλιξη, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, τερματίζοντας τη διακοπή ηλεκτροδότησης εκτός χώρου παραγωγής έπειτα από περίπου 90 λεπτά.

Ομάδα του ΔΟΑΕ εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάσταση μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης εκτός του χώρου παραγωγής για 13η φορά αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.