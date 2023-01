Ουκρανία: Μπαράζ παραιτήσεων και εκκαθαρίσεων από Ζελένσκι

Σε εξέλιξη βρίσκεται το προαναγγελθέν μπαράζ εκκαθαρίσεων από τον Ουκρανό πρόεδρο εν μέσω φημών και κατηγοριών για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας.

Πριν λίγο το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανακοίνωσε ότι αποπέμφθηκε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, Ολεξίι Σιμονένκο.

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε το λόγο αλλά προσέθετε ότι η αποπομπή του έγινε «σύμφωνα με την επιθυμία του».

Είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις, αυτή του αναπληρωτή προσωπάρχη του Ζελένσκι και του υφυπουργού Άμυνας της χώρας, ο οποίος ανέφερε ως λόγο «τις κατηγορίες των μέσων ενημέρωσης» για διαφθορά που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες τροφίμων για το στράτευμα.

Ο υφυπουργός, Βιάτσεσλαβ Σαποβάλοφ, ανέφερε ότι αυτές οι κατηγορίες είναι χωρίς βάση αλλά τόνισε ότι παραιτείται για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στο υπουργείο.

Deputy Minister of Defense of #Ukraine resigns after scandal over inflated prices for the purchase of food for Ukrainian military units



Vyacheslav Shapovalov, who was responsible for the logistics of the Armed Forces of Ukraine, resigned of his own free will, Ukrainian media. pic.twitter.com/UP8r7ANWZt — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) January 24, 2023

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ολεξίι Ρέζνικοφ - ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα του πολέμου κατά της Ρωσίας - δέχεται τώρα πυρά στο εσωτερικό μέτωπο, καθώς οι έρευνες για κυβερνητική διαφθορά συγκλόνισαν τη χώρα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Politico.

Οι αξιωματούχοι του Κιέβου προσπάθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου να δείξουν ότι το έθνος συσπειρώνεται και καθαρίζει τις πράξεις του όσον αφορά τη διαφθορά, σε μια προσπάθεια να χαράξει πορεία προς την ΕΕ, οπότε οι αποκαλύψεις για δύο έρευνες για δωροδοκίες σε ανώτατο επίπεδο αποτέλεσαν σοβαρό πλήγμα.

Και οι δύο έρευνες σχετίζονται με την πολεμική κερδοσκοπία και προκάλεσαν την άμεση δέσμευση του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι για ανάληψη δράσης το βράδυ της Κυριακής. Η υπόθεση αφορά σε υπερτιμολογήσεις στην αγορά σιτηρεσίων- ένα θέμα που έχει μετατραπεί σε χιονοστιβάδα και αποτελεί κορυφαία είδηση στο Κίεβο. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών απολύθηκε σε μια υπόθεση που συνδέεται με υπερτιμολογημένη δημόσια αγορά ηλεκτρικών γεννητριών. Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας δήλωσε ότι διερευνά και τα δύο θέματα.

Οι καταγγελίες δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα, υπογράμμισε ο υπουργός, υποσχόμενος ταυτόχρονα πλήρη διαφάνεια στην έρευνα που ανέφερε ότι διενεργείται.

«Στην πραγματικότητα, πρόκειται για συνηθισμένο τεχνικό λάθος των προμηθευτών», συνέχισε ο Ρέζνικοφ, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο την τιμή που πληρώνει ο ουκρανικός στρατός για να προμηθεύεται αυγά.

Παραίτηση Τιμοσένκο

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του προεδρικού γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Κιρίλο Τιμοσένκο, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ζήτησε από τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι τη Δευτέρα να τον απαλλάξει από τα καθήκοντα του.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκιι για την εμπιστοσύνη του και την ευκαιρία να υπηρετώ καλούς σκοπούς κάθε μέρα, κάθε λεπτό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του στο Telegram.

Kyrylo Tymoshenko, deputy head of the office of the president of Ukraine, confirms he submitted his resignation to Zelensky. In his IG post he thanks Ze for “the opportunity to do good deeds every minute of every day,” and many others including his family and Ukrainian officials. pic.twitter.com/AwAiH8txMb — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 24, 2023

Σύμφωνα με την Kyiv Independent, αναμένεται να αντικατασταθεί από τον Ολεξίι Κουλέμπα , κυβερνήτη της περιφέρειας του Κιέβου.

Ο βοηθός του Ζελένσκι δεν έδωσε κανέναν λόγο για την παραίτησή του. Σύμφωνα με τον Guardian, τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι ο Τιμοσένκο θα μπορούσε να είναι μέρος ενός ανασχηματισμού του προσωπικού που είχε προαναγγείλει ο Ουκρανός ηγέτης.

Στον ιστότοπο του προέδρου δημοσιεύθηκε διάταγμα με το οποίο έγινε δεκτή η παραίτηση της Τιμοσένκο.

Η προαναγγελία Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθούν αλλαγές στο προσωπικό της κυβέρνησης, των περιφερειών και των δυνάμεων ασφαλείας μετά τις καταγγελίες για διαφθορά σχεδόν ένα χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Στο χθεσινοβραδινό βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι προχωρά σε αλλαγές υψηλόβαθμων και πιο χαμηλόβαθμων αξιωματούχων, έπειτα από τις καταγγελίες για διαφθορά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

«Υπάρχουν ήδη αποφάσεις για την αλλαγή προσωπικού (…) οι οποίες αφορούν αξιωματούχους διάφορων βαθμίδων στα υπουργεία και σε άλλες υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς και των επαρχιών αλλά και των δυνάμεων επιβολής της τάξης», επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Τιμοσένκο, 33 ετών, ήταν αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου από το 2019, επιβλέποντας τις περιφέρειες και τις περιφερειακές πολιτικές. Συνεργάστηκε επίσης με τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, επιβλέποντας τα μέσα ενημέρωση.

Κατηγορίες

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τιμοσένκο είχε εμπλακεί σε διάφορα σκάνδαλα που σχετίζονταν με τη χρήση ακριβών αυτοκινήτων για προσωπικούς λόγους όπως, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το ερευνητικό δημοσιογραφικό πρόγραμμα Bihus.info, ο Τιμοσένκο χρησιμοποιούσε για δικούς του σκοπούς ένα Chevrolet Tahoe που του δωρίστηκε για την εκκένωση αμάχων από εμπόλεμες ζώνες.

Ο Τιμοσένκο έχει υποστηρίξει ότι το χρησιμοποίησε για να ταξιδέψει σε κατεχόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμένονται επίσης οι παραιτήσεις από τους κυβερνήτες των περιφερειών Σούμι, Ντιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνας αναμένεται επίσης να παραιτηθούν, ανέφεραν οι πηγές.

Πολλά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πρόσφατα ότι ο Τιμοσένκο και ένας άλλος αναπληρωτής προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Όλεχ Τατάροφ, επρόκειτο να παραιτηθούν. Ωστόσο, οι αναφορές σχετικά με την επικείμενη παραίτηση του Τατάροφ δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Ο Τατάροφ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Kyiv Independent, έχει γίνει το σύμβολο της ανοχής του Ζελένκσι στη διαφθορά στον στενό του κύκλο. Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί να απολύσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τον Τατάροφ.

Ο Τατάροφ κατηγορήθηκε για δωροδοκία το 2020.

«Απαίτηση της κοινής γνώμης»

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλ Ποντόλιακ δήλωσε ότι η σημερινή αναδιάταξη του προσωπικού δείχνει ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιδρά σε μια "βασική απαίτηση της κοινής γνώμης" ότι η δικαιοσύνη πρέπει να ισχύει για όλους.

"Οι αποφάσεις του Ζελένσκι για το προσωπικό μαρτυρούν τις βασικές προτεραιότητες του κράτους. Ο πρόεδρος βλέπει και ακούει την κοινωνία. Και ανταποκρίνεται άμεσα σε ένα βασικό δημόσιο αίτημα - δικαιοσύνη για όλους", αναφέρει το Reuters ότι ανέφερε στο Twitter.