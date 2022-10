Ουκρανία: Πανηγυρισμοί για την ανακατάληψη του Λιμάν

Τα ουκρανικά στρατεύματα ανακοίνωσαν ότι ανακατέλαβαν το βασικό προπύργιο του Λιμάν στην κατεχόμενη ανατολική Ουκρανία.

Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο μόλις μια ημέρα αφότου ο Πούτιν κήρυξε την προσάρτηση σχεδόν του ενός πέμπτου της Ουκρανίας - συμπεριλαμβανομένου του Ντόνετσκ, όπου βρίσκεται το Λιμάν.

Glory to Ukrainian soldiers!



81 separate airborne landing brigade, together with the Kulchitsky battalion, liberated #Lyman. pic.twitter.com/0o7q2uCB8B