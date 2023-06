Ουκρανία: «Ώρα να εγκαταλείψουμε την ουδετερότητα» για τη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κάλεσε το Σάββατο τη διεθνή κοινότητα να «εγκαταλείψει την ψευδή ουδετερότητα» απέναντι στη Ρωσία και να παράσχει στο Κίεβο όλα τα όπλα που χρειάζεται για να απωθήσει τις δυνάμεις της Μόσχας από το ουκρανικό έδαφος.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα έκανε τις εν λόγω παρατηρήσεις εν μέσω διαφαινόμενης ανταρσίας του επικεφαλής των μισθοφόρων της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, εναντίον του ρωσικού στρατού.

Those who said Russia was too strong to lose: look now. Time to abandon false neutrality and fear of escalation; give Ukraine all the needed weapons; forget about friendship or business with Russia. Time to put an end to the evil everyone despised but was too afraid to tear down.