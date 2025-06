Ουκρανία: Οι Μυστικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν χτύπημα σε αεροπορική βάση στην Κριμαία

Επίθεση με drones εξαπέλυσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου οι Μυστικές Υπηρεσίες της Ουκρανίας (SBU) εναντίον του στρατιωτικού αεροδρομίου Κίροβσκε στην κατεχόμενη Κριμαία, καταστρέφοντας πολλαπλά εχθρικά εναέρια και αντιαεροπορικά μέσα.

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform, η SBU ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι από την επιχείρηση επλήγησαν τρία ρωσικά ελικόπτερα Mi-8, Mi-26 και Mi-28, καθώς και το αυτοκινούμενο αντιαεροπορικό σύστημα πυραύλων και πυροβόλων Pantsir-S1 των ρωσικών δυνάμεων.

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές στις θέσεις της αεροπορικής βάσης, των αντιαεροπορικών συστημάτων και των αποθηκών πυρομαχικών, ενώ ζημιές υπέστη και ο εξοπλισμός αναγνώρισης και κρούσης UAV.

