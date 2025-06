Ουκρανία: Νεκροί δυο ενήλικες και ένα παιδί στο Σούμι από ρωσικά πλήγματα με drones (vid)

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από πλήγματα με ρωσικά drones στην περιοχή του Σούμι, μια πόλη στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

«Γύρω στα μεσάνυκτα οι Ρώσοι εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με drones εναντίον ενός χωριού (…) έχουμε πληροφορίες για τρεις νεκρούς», δήλωσε ο Όλεχ Γκριγκόροφ επικεφαλής των περιφερειακών αρχών.

«Το πλήγμα κόστισε τη ζωή σε ανθρώπους από διαφορετικές οικογένειες. Ζούσαν στον ίδιο δρόμο», πρόσθεσε.

Εκτός από ένα μικρό αγόρι πέντε ετών – νωρίτερα οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι ήταν οκτώ ετών--, «σκοτώθηκαν επίσης ένας 52χρονος άνδρας και μία γυναίκα 84 ετών», διευκρίνισε το γραφείο του εισαγγελέα του Σούμι.

Meanwhile, back in Ukraine, where Trump once claimed he could end the war in “24 hours” and flirted with so-called peace…



Russia launched a massive drone strike on a village in Sumy overnight.



Three killed, including an 8-year-old boy. Six injured—three are children. ≈30… pic.twitter.com/M2DF8KOcnT