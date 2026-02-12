Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους στο Κίεβο

Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, υφίσταται «μαζική» ρωσική επίθεση με πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες και χτυπήθηκαν κτίρια, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

«Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», ανέφερε ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram λίγο πριν από τις 03:00, περίπου ένα τέταρτο αφού έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον υποδομών «με βαλλιστικούς πυραύλους».

🇷🇺 Ballistic missile strikes were carried out against Kiev’s CHP-5 and CHP-4 thermal power plants, as well as the Pridneprovskaya hydroelectric station in Dnepropetrovsk. pic.twitter.com/3GH08aloXx — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 12, 2026

Κατά τον κ. Κλίτσκο, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες και άλλα κτίρια και στις δυο όχθες του Δνείπερου, του ποταμού που διαρρέει την πόλη. Στάλθηκαν επιτόπου ομάδες των πρώτων βοηθειών.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, ανέφερε ότι καταγράφτηκαν πλήγματα σε σπίτι και δύο πολυκατοικίες.

Ανταποκριτές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν εκρήξεις στην πόλη.