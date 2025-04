Ουκρανία: Να ολοκληρωθεί η συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό

Την όσο το δυνατό συντομότερη ολοκλήρωση της συμφωνίας για τα ορυκτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμεί η Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα (28/04) το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Χεόρχιι Τίχιι δήλωσε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα Χ ότι οι δύο πλευρές εργάζονται καθημερινά και οι συνομιλίες προχωρούν, προσθέτοντας ότι το Κίεβο επιθυμεί «μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία».

Live from @MFA_Ukraine: ask your questions in the comments section and I’ll try to answer as many as I can. https://t.co/3eN1E38ge0