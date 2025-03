Reuters, UNN

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα, μόλις λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ διέκοψαν τη ροή πληροφοριών προς την Ουκρανία και δύο ημέρες αφότου ο Τραμπ «πάγωσε» τη στρατιωτική βοήθεια. Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τετάρτη με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, «συζήτησαν τα επόμενα βήματα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση στο προσεχές μέλλον.

Ειδικότερα, ο Αντρίι Γέρμακ ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι ο ίδιος και ο Γουόλτς «αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα ασφαλείας και τον συντονισμό των θέσεών τους» και προγραμμάτισαν συνάντηση μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στο άμεσο μέλλον «για να συνεχίσουν αυτή τη σημαντική εργασία».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νυχτερινό διάγγελμά του την Τετάρτη επιβεβαιώσει την εξέλιξη των συνομιλιών λέγοντας ότι υπήρξε «θετική πρόοδος» στη συνεργασία με τις ΗΠΑ και ότι αναμένει αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα, που θα αφορούν μια μελλοντική συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Νωρίτερα, ουκρανικό ειδησεογραφικό μέσο UNN μετέδωσε πως ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Βαλτς είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Γραφείου της ουκρανικής Προεδρίας, Αντρέι Γέρμακ, προκειμένου να καθορίσουν την ημερομηνία, τον τόπο και την ομάδα των πιθανών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, όπως αναφέρει το ουκρανικό μέσο UNN.

Επίσης, τα δύο μέρη συζήτησαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που σκοπεύουν να μεταφέρουν στη ρωσική πλευρά.

«Ολοκλήρωσα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό συνάδελφό μου. Συζητήσαμε για την ημερομηνία, τον τόπο και την ομάδα διαπραγμάτευσης. Σήμερα και χθες ήταν ένα θετικό βήμα μπροστά για να διαπραγματευτούμε για την ειρήνη και ήδη συζητάμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία θα τα μεταφέρουμε στη συνέχεια στους Ρώσους. Πρόκειται για σκληρή διπλωματία, αλλά πρέπει να συμμετέχουν και οι δύο πλευρές. Νομίζω ότι κινούμαστε προς μια θετική κατεύθυνση τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την αποκάλυψη έκανε ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, Μιχαήλο Λίτβιν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας ή τις πιθανές τοποθεσίες διεξαγωγής των συνομιλιών.

Η επικοινωνία αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς το Κίεβο αναζητά διπλωματικές λύσεις εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών και ενώ οι διεθνείς πιέσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες εντείνονται.

Η ουκρανική πλευρά έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ενώ οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις συνομιλίες.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχάιλο Ποντόλιακ, μιλώντας στο France24 αποκάλυψε ότι θα ξεκινήσουν «σύντομα» οι συζητήσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα έχουμε μια εποικοδομητική συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, διότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας είναι πολύ ρεαλιστής», δήλωσε ο Ποντόλιακ, ο οποίος ζήτησε να ασκηθεί «πίεση» στη Ρωσία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθώς η Ρωσία «δεν ενδιαφέρεται» για μια πραγματική διαπραγμάτευση ή μια κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο εξέφρασε πίστη ότι «μπορούμε να βρούμε ένα μέσο για να πιέσουμε τη Ρωσία».

Ο Ποντόλιακ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτημα αν η Ουκρανία θα αναγκαστεί να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες, επιμένοντας αντ' αυτού στη σημασία των «σωστών μέσων πίεσης» με βάση το «διεθνές δίκαιο».

Παράλληλα, τόνισε ότι «είναι αδύνατο να τερματιστεί ο πόλεμος στην ευρωπαϊκή ήπειρο χωρίς την παρουσία της Ευρώπης», ενώ όταν ρωτήθηκε εάν μια εκεχειρία στις αεροπορικές και θαλάσσιες επιδρομές είναι εφικτή στο εγγύς μέλλον, ο Ποντόλιακ το χαρακτήρισε «πολύ ρεαλιστικό σενάριο».

Ο Ποντόλιακ είπε επίσης ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον επιμερισμό των κερδών από τις σπάνιες γαίες παραμένει στο τραπέζι και ότι η Ουκρανία αξιολογεί τις συνέπειες της αναστολής της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Τέλος, απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο Ζελένσκι είναι δικτάτορας, προτρέποντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

Μία εκεχειρία στην Ουκρανία είναι «απολύτως εφικτή» με την καθοδήγηση των ΗΠΑ, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας τη σημασία του συντονισμού με τους συμμάχους.

Επίσης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, μετά από συνομιλίες που είχε με τον απερχόμενο καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, ανέφερε ότι είχαν μια «ειλικρινή συζήτηση για διάφορα ζητήματα», μεταξύ των οποίων και το «όραμά τους για τη μελλοντική ασφάλεια».

«Βασιζόμαστε στην ενότητα της Ευρώπης γύρω από την Ουκρανία και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση» υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι «όλοι επιθυμούμε ένα ασφαλές μέλλον για τους λαούς μας. Όχι μια προσωρινή εκεχειρία, αλλά τον τερματισμό του πολέμου μια για πάντα». Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «με τον συντονισμό των προσπαθειών μας και την ηγεσία των ΗΠΑ, αυτό είναι απολύτως εφικτό».

