Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη τριών οικισμών και πλήγματα σε λιμενική υποδομή

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν λιμενική υποδομή που προμηθεύει καύσιμα στις ουκρανικές δυνάμεις, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Στην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται το λιμάνι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει νωρίτερα πως η Ρωσία έπληξε σταθμό διανομής αερίου στη νότια περιφέρεια της Οδησσού.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν τους οικισμούς Πανκίβκα και Σουχετσκέ στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, καθώς και τον οικισμό Νοβογκεοργκιίβκα στην κεντροανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι δύο πρώτοι οικισμοί βρίσκονται κοντά στον τομέα του μετώπου όπου την περασμένη εβδομάδα ο ρωσικός στρατός είχε διασπάσει την ουκρανική άμυνα, ανάμεσα στο Ποκρόφσκ και την Κοστιαντινίβκα.

Ουκρανικές ενισχύσεις σταμάτησαν στη συνέχεια και περιόρισαν αυτή την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο οικισμός Νοβογκεοργκιίβκα βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία τα ρωσικά στρατεύματα είχαν διεισδύσει για πρώτη φορά τον Ιούλιο, διευρύνοντας το μέτωπο.