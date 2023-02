Ουκρανία: Έξι νεκροί στη Χερσώνα από τους βομβαρδισμούς

Έξι νεκροί και 12 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ρωσικού βομβαρδισμού στη Χερσώνα στην αγορά της πόλης και σε μια στάση λεωφορείου, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Μάλιστα, ανάρτηση για την επίθεση έκανε και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι τονίζοντας ότι «η τρομοκρατία πρέπει να ηττηθεί!»

Russia is heavily shelling Kherson. Missiles against people, residential buildings, pharmacies, markets, vehicle parks... To defeat Russian invaders on Ukrainian land is to save both Ukraine & other nations in Europe, which Russia wants to conquer, from terror. Terror must lose! pic.twitter.com/Y4ELfkiWDc