Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Λουχάνσκ

Ρωσική πυραυλική επίθεση σε χωριό στο Χάρκοβο της Ουκρανίας σκότωσε έναν 70χρονο άνδρα και τραυμάτισε άλλους επτά ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εφήβων, δήλωσαν την Τετάρτη τοπικοί αξιωματούχοι.

The Russians hit a private building with "Iskander-M".



The body of the dead 70-year-old man was found next to the car in the neighboring yard.#Kharkiv

📸 Sergey Bolvinov. pic.twitter.com/Xr5sEek3YY