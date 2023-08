Ουκρανία: Εξαιτίας του πολέμου 50.000 Ουκρανοί έχουν μείνει ανάπηροι

Στους 17 μήνες πολέμου στην Ουκρανία, περίπου 50.000 Ουκρανοί έχουν μείνει ανάπηροι, χάνοντας κάτω ή άνω άκρα, γράφει η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal , επικαλούμενη εκτιμήσεις της μεγαλύτερης εταιρείας τεχνητών μελών στον κόσμο, της εταιρείας Ottobock, και των συνεργαζόμενων μαζί της ιατρικών εταίρων της.

H εφημερίδα, στο άρθρο της με τίτλο In Ukraine, Amputations Already Evoke Scale of World War I («Στην Ουκρανία, ο αριθμός των ακρωτηριασμών φέρνει ήδη στο νού τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο») επισημαίνει ότι «δεκάδες χιλιάδες εκτιμάται ότι έχουν χάσει άκρα από την έναρξη του πολέμου, αριθμός που δεν έχει παρατηρηθεί σε πρόσφατες ένοπλες συγκρούσεις στη Δύση».

Στο δημοσίευμα της WSJ αναφέρεται ότι ο πραγματικός αριθμός των αναπήρων- ακρωτηριασθέντων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, επειδή για τις προθέσεις απαιτείται χρόνος και μερικοί εκ των τραυματιών βρίσκονται σε αναμονή για να υποστούν επεμβάσεις ακρωτηριασμού για εβδομάδες ή ακόμη και για μήνες μετά τον τραυματισμό τους.

Εκτός των άλλων το κόστος των τεχνητών μελών φθάνει έως τα 50.000 ευρώ, την στιγμή που οι ουκρανικές αρχές καταβάλλουν σε κάθε στρατιωτικό που έχει τραυματισθεί το πόσο των 20.000 ευρώ, ενώ πολίτες που έχουν τραυματισθεί δεν έχουν την δυνατότητα για θεραπεία και αναγκάζονται να απευθύνονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με την εκτίμηση μιας εκ των εν λόγω οργανώσεων, της Houp Foundation που έχει την έδρα της στο Κίεβο, ο αριθμός των Ουκρανών, που έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα κατά την διάρκεια του πολέμου, φθάνει τις 200.000 ανθρώπους. Από αυτούς οι 20.000 πρέπει να υποστούν ακρωτηριασμούς.

Τόσο οι αρχές της Ουκρανίας, όσο και της Ρωσίας, αποκρύπτουν τα στοιχεία που αφορούν στις απώλειες των στρατιωτικών τους