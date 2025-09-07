Ουκρανία: Έσβησε η πυρκαγιά στην έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο

Το κτίριο όπου στεγάζεται η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης, στο Κίεβο, υπέστη ζημιές από τη νυχτερινή αεροπορική επίθεση άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, με περισσότερα από 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Από τα πλήγματα σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, οι δύο από αυτούς στην πρωτεύουσα.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να φλέγεται η στέγη του επιβλητικού κτιρίου όπου συνέρχεται το υπουργικό συμβούλιο και γκρίζος καπνός να υψώνεται από αυτό. Ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού στο κτίριο που βρίσκεται στην καρδιά του Κιέβου, κοντά στο προεδρικό μέγαρο και το Κοινοβούλιο.

«Για πρώτη φορά, η στέγη και οι τελευταίοι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές λόγω εχθρικής επίθεσης» ανέφερε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στο Telegram. Σύμφωνα με τη Σβιριντένκο, δεν υπήρξαν θύματα εντός του κτιρίου. Νωρίς το απόγευμα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι η φωτιά που ξέσπασε είχε πλέον σβήσει.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η συνοικία όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο είχε μείνει σχετικά αλώβητη από τα ρωσικά πλήγματα εναντίον της πρωτεύουσας.

Τη νύχτα η Ρωσία εκτόξευσε 13 πυραύλους. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία λέει ότι αναχαίτισε 747 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 πυραύλους. Αυτής ήταν η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την αρχή του πολέμου.

Εκτός της πρωτεύουσας, χτυπήθηκαν και άλλες περιοχές. Συνολικά, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον άλλα δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές, τοπικές συγκρούσεις.

Στην πρωτεύουσα, υπέστησαν ζημιές πολλές πολυκατοικίες. Τα θύματα ήταν μια νεαρή γυναίκα και ο γιος της, ηλικίας μόλις δύο μηνών, ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο ρωσικός στρατός, ως συνήθως, διαβεβαίωσε ότι πλήττει μόνο στρατιωτικο-βιομηχανικούς στόχους και υποδομές μεταφορών. Ανέφερε ότι στόχευσε εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στρατιωτικά αεροδρόμια στην ανατολική, νότια και κεντρική Ουκρανία καθώς και δύο βιομηχανίες στην περιφέρεια του Κιέβου.

«Κανένας άλλος στόχος δεν χτυπήθηκε στα όρια του Κιέβου», πρόσθεσε αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην έδρα της κυβέρνησης μπορεί να έπεσαν συντρίμμια και να μην δέχτηκε απευθείας πλήγμα.

«Ο κόσμος πρέπει να απαντήσει σε αυτήν την καταστροφή, όχι μόνο με λόγια αλλά με πράξεις. Πρέπει να εντείνουμε τις κυρώσεις, ιδίως στο ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», είπε η Σβιριντένκο, ζητώντας επίσης «όπλα».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε μετά τη ρωσική επίθεση ότι η Ουάσινγκτον είναι «έτοιμη» να εντείνει την πίεση στη Μόσχα και κάλεσε τους Ευρωπαίους να κάνουν το ίδιο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς είχε την Παρασκευή μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε και με τον Μπέσεντ, «Συζητάμε το τι μπορούν οι ΕΕ και οι ΗΠΑ να κάνουν μαζί. Και είμαστε έτοιμοι να εντείνουμε την πίεση» είπε ο Μπέσεντ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα «επόμενα βήματα» που θα πρέπει να γίνουν ώστε να δοθεί «η κατάλληλη απάντηση» στη Μόσχα και να ενισχυθεί η ουκρανική άμυνα.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ εκτίμησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη» και η φον ντερ Λάιεν είπε ότι «εμπαίζει τη διπλωματία».

Η Ουκρανία από την πλευρά της έκανε γνωστό ότι έπληξε ένα εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία.