Ουκρανία: Εργαζόμαστε με την Ουγγαρία για μια συνάντηση Ζελένσκι-Όρμπαν

Η Ουκρανία και η Ουγγαρία προετοιμάζουν μια συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου.

Ο Αντρίι Γερμάκ προέβη στη δήλωση αυτή έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ούγγρο υπουργό Εξωτερικών Πίτερ Σίγιαρτο.

«Εργαζόμαστε για να οργανώσουμε μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Γερμάκ στο Χ.

