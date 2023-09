Ουκρανία: Επλήγησαν ρωσικοί ναυτικοί στόχοι και υποδομές στο λιμάνι της Σεβαστούπολης

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ναυτικούς στόχους και λιμενικές υποδομές την Τετάρτη στον κόλπο του λιμανιού της Σεβαστούπολης της Κριμαίας, όπου βρίσκεται ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας.

10 British Storm Shadow Cruise missiles were launched at the Russian city of Sevastopol last night. Russia’s Ministry of Defense confirmed successfully intercepting seven cruise missiles with the remaining three missiles damaging the Russian submarine 'Minsk' & a large landing… pic.twitter.com/QrXODiQLpy

Νωρίτερα, αξιωματούχος της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατασκοπείας είχε δηλώσει ότι κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στο λιμάνι της Σεβαστούπολης της Κριμαίας, όπου βρίσκεται ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας, επλήγη ένα μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο και ένα υποβρύχιο.

"Επιβεβαιώνουμε ότι χτυπήθηκε ένα μεγάλο αποβατικό σκάφος και ένα υποβρύχιο. Δεν σχολιάζουμε τα μέσα (που χρησιμοποιήθηκαν) για το χτύπημα", δήλωσε ο αξιωματούχος Andriy Yusov στο Reuters.

Σύμφωνα με το Nexta που επικαλείται ανάρτηση του διοικητή της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Μίκολα Ολεστσούκ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της αεροπορίας.

Μεταδίδεται ότι χρησιμοποιήθηκαν δυτικοί πύραυλοι Storm Shadow και SCALP.

The attack on the marine plant in #Sevastopol was carried out with the help of aviation



The commander of the #Ukrainian Air Force Mykola Oleshchuk spoke about this.



Ukrainian media believe that Western long-range Storm Shadow and SCALP missiles were used for the attack. https://t.co/gqc1awcl3H pic.twitter.com/JN3zFLTRt4