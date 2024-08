Ουκρανία: Επιτέθηκε σε ρωσική αεροπορική βάση και σε μονάδες αποθήκευσης καυσίμων (vid)

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε επίθεση στην αεροπορική βάση Μοροζόφσκ της Ρωσίας καθώς και σε μονάδες αποθήκευσης καυσίμων σε τρεις ρωσικές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι η επίθεση στην αεροπορική βάση έπληξε αποθήκη πυρομαχικών.

Additional footage of an absolutely massive secondary detonation at Russia’s Morozovsk Airbase after a successful Ukrainian drone attack overnight.



