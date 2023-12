Ουκρανία: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στον σιδηροδρομικό σταθμό της Χερσώνας

Ένας είναι μέχρι στιγμής ο νεκρός και τέσσερις οι τραυματίες από το ρωσικό βομβαρδισμό σιδηροδρομικού σταθμού στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία. Ο βομβαρδισμός συνέβη την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη εκκένωση αμάχων, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το Reuters.

«Χερσώνα, βράδυ. Περίπου 140 πολίτες περίμεναν στον σταθμό την αναχώρηση του τρένου εκκένωσης. Εκείνη τη στιγμή ο εχθρός ξεκίνησε μαζικό βομβαρδισμό στην πόλη», έγραψε στο Telegram ο υπουργός Ιγκόρ Κλιμένκο.

Σύμφωνα με τον Κλιμένκο, σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο συνάδελφοί του και δύο άμαχοι από θραύσματα οβίδων. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι «όλες οι υπηρεσίες» έχουν σπεύσει στον σταθμό όπου υπήρχαν πολλοί άμαχοι και ότι προς το παρόν ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει διευκρινιστεί.

‼️ Zelenskyy: "Russians hit the Kherson railway station. Evacuation train, all services on the spot, the number of victims is established". pic.twitter.com/CG0rUrShoe

The russian army hit the Kherson railway station and the evacuation train. More than 140 civilians were waiting for a train at the moment of the shelling.



That’s a deliberate attack against civilians. russia is a terrorist state.



📹: Kherson military administration pic.twitter.com/mDNxD5xLrg