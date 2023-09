Ουκρανία: Ένας νεκρός και 25 τραυματίες από ρωσικό πυραυλικό χτύπημα (pics&vid)

Ρωσική πυραυλική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα άλλων σήμερα το πρωί στη νότια ουκρανική πόλη Κρίβι Ριχ, ανακοίνωσε ο εκεί περιφερειακός κυβερνήτης.

Από περιφερειακούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους έγινε επίσης γνωστό πως η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε τα 16 από τα 20 ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Σαχίντ» που απογειώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τη Ρωσία για να πραγματοποιήσουν την πέμπτη γι' αυτή την εβδομάδα επίθεση εναντίον της νότιας περιφέρειας της Οδησσού.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχι Λισάκ δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram πως ο ρωσικός πύραυλος έπληξε στην Κρίβι Ριχ ένα διοικητικό κτίριο.

‼️In #KryvyiRih, a rocket hit an administrative building



According to preliminary data, one person was killed and nine were injured. pic.twitter.com/j4hyJPU3Ib