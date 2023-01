Ουκρανία: Εν αναμονή του πρώτου πακέτου 3 δισ. ευρώ από την ΕΕ

Η Ουκρανία αναμένει να λάβει τα πρώτα 3 δισ. ευρώ από ένα πακέτο μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας 18 δισ. ευρώ από την ΕΕ αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ντένις Σμιχάλ.

Ο Μάτι Μαασίκας, ανώτατος εκπρόσωπος της ΕΕ στην Ουκρανία, είπε ότι το πακέτο «φέρνει την πολύ αναγκαία ανακούφιση στον κρατικό προϋπολογισμό της Ουκρανίας».

Ukraine and the EU have just signed a Memorandum of Understanding to provide €18bn in macro-financial assistance. We expect to receive a tranche of €3bn this week. Many thanks to @vonderleyen & @VDombrovskis. This will help maintain macroeconomic stability going forward.