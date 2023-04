Ουκρανία: Αποκλείει κάθε εκεχειρία αν οι ρωσικές δυνάμεις παραμείνουν στα κατεχόμενα εδάφη

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος απέκλεισε την Παρασκευή οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της χώρας του, η οποία θα περιελάμβανε την παραμονή των ρωσικών δυνάμεων σε εδάφη που κατέχουν τώρα στην Ουκρανία.

Οι παρατηρήσεις του Mykhailo Podolyak, ανώτερου συμβούλου του προέδρου Ζελένσκι, έγιναν μετά την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός από τον ηγέτη της Λευκορωσίας Alexander Lukashenko.

«Οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός θα σημαίνει το δικαίωμα (της Ρωσίας) να παραμείνει στα κατεχόμενα εδάφη. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», έγραψε ο Podolyak στο Twitter.

Once again by points. Any ceasefire will mean RF’s right to stay in the occupied territories. This is totally inadmissible... 🇺🇦 has the right to move troops and equipment on its territory as it deems necessary. Weird "peacekeepers" look ridiculous.